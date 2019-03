Cos'è il backstop e Come l'accordo sulla Brexit può cambiare la vita dei frontalieri irlandesi : La partita decisiva sulla Brexit si gioca sul backstop. Dopo aver strappato ulteriori garanzie da Juncker, la premier Theresa May deve affrontare il test del parlamento britannico. Ma il risultato è tutt'altro che scontato.Il documentario "Stuck in the Middle with you", prodotto da Arte in Italiano, mostra come stanno vivendo l'attesa gli irlandesi. Allo stato delle cose, senza un accordo di recesso con l'Unione europea da parte del ...

Guida Devil May Cry 5 - Come cambiare il Devil Breaker di Nero : È stato un ritorno sulla scena, quello di Devil May Cry 5, salutato in maniera calorosa da parte dei fan, che hanno potuto tornare a menare le mani (nonché i fendenti di spada e l’immancabile piombo rovente) contro le orde di demoni infernali. Tre i personaggi disponibili nel corso dell’avventura, ognuno dei quali dotati di proprie personalissime peculiarità che ampliano il ventaglio di opzioni di gameplay offerte alla community dei giocatori: ...

Come cambiare Product Key su Windows 10 per licenza originale : Hai installato la licenza su Windows 10 ma desideri cambiarla? Non hai ancora inserito la licenza dopo la prima installazione e vorresti procedere alla registrazione così da ottenere tutte le funzionalità del sistema operativo? Qualsiasi siano le tue motivazioni, in questa guida troverai tutti i passaggi da effettuare e le varie procedure per cambiare Product […] Come cambiare Product Key su Windows 10 per licenza originale

Come cambiare DNS su Smart TV Samsung : In questo nuovo tutorial odierno ci occuperemo nello specifico di Come cambiare DNS su Smart TV Samsung, dedicato a tutte quelle persone che hanno riscontrato problemi magari nella fruizione di contenuti in streaming. DNS: i leggi di più...

Come cambiare DNS su Smart TV LG : Dopo aver riscontrato dei problemi sulla fruizione di alcuni contenuti in streaming sul vostro televisore Smart, vi siete messi alla ricerca su Internet di una possibile soluzione per risolvere l’intoppo riscontrato. In questa guida odierna leggi di più...

Otto marzo : “Io ex uomo violento - vi racconto Come si può cambiare” : "Oggi quando guardo la mia famiglia non vedo più la paura, ma i loro sorrisi". A Fanpage.it, nel giorno della Festa della Donna, il racconto di Gennaro, un ex uomo violento che grazie alla terapia psicologica ha imparato a gestire la rabbia e non esprimersi attraverso la violenza. "Non dimentico quello che sono stato, mi resterà come un marchio, ma oggi sono uomo che ama ed è amato".Continua a leggere

Come cambiare font WhatsApp : 8 Marzo 2019 - Sono tanti i motivi per cui WhatsApp è l'applicazione più utilizzata al Mondo. Oltre a permettere di inviare messaggi gratuitamente ai propri amici, con il passare degli anni ha implementato nuove funzionalità molto utili, Come l'invio di immagini, video e documenti. ...

Come potrebbe cambiare la legge sulle droghe : "Innalzamento delle pene" per chi produce, traffica e detiene sostanze stupefacenti, oltre a interventi sul "versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell'arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti". E' quanto prevede il disegno di legge presentato dalla Lega per contrastare un "fenomeno che - si legge nella bozza - sta assumendo nel Paese dimensioni e caratteristiche ...

Come potrebbero cambiare le pene per traffico e uso di sostanze stupefacenti : "Innalzamento delle pene" per chi produce, traffica e detiene sostanze stupefacenti, oltre a interventi sul "versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell'arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti". E' quanto prevede il disegno di legge presentato dalla Lega per contrastare un "fenomeno che - si legge nella bozza - sta assumendo nel Paese dimensioni e caratteristiche ...

Prestazioni Inps sostegno al reddito : Come richiedere il pagamento e cambiare Iban : Sono tante le Prestazioni di sostegno al reddito che l’Inps eroga ogni anno a milioni di italiani: dalla Naspi agli Assegni al nucleo familiare. Ma non solo. È il succo di quello che viene chiamato welfare, e che si basa sul principio che lo Stato, tra i suoi doveri, ha anche quello di aiutare e sostenere i cittadini in difficoltà economiche e trovare soluzioni di inclusione sociale, lavorativa per le frange di popolazione più deboli. Anche per ...

Come cambiare lo sfondo di WhatsApp : Stanchi del solito sfondo su WhatsApp? Aprite la chat ma guardare il solito sfondo bianco vi infastidisce? Seguite questa guida per sapere Come cambiare lo sfondo di WhatsApp e quali app utilizzare per andare a trovare uno sfondo leggi di più...

Come vedere DAZN gratis per più mesi senza cambiare account : Come vedere DAZN gratis per più mesi senza cambiare account DAZN gratis Serie A e B, Come si vede Come vedere DAZN gratis? Si tratta della domanda che molti italiani si pongono dal lancio della nuova tv specializzata in eventi sportivi. Il gruppo offre tramite il proprio sito Internet la possibilità di abbonarsi il primo mese in modo assolutamente gratuito. A seguire il costo mensile è pari 9,99 euro. DAZN, la possibilità di avere un mese di ...

Come vedere DAZN gratis per più mesi senza cambiare account : Come vedere DAZN gratis per più mesi senza cambiare account DAZN gratis Serie A e B, Come si vede Come vedere DAZN gratis? Si tratta della domanda che molti italiani si pongono dal lancio della nuova tv specializzata in eventi sportivi. Il gruppo offre tramite il proprio sito Internet la possibilità di abbonarsi il primo mese in modo assolutamente gratuito. A seguire il costo mensile è pari 9,99 euro. DAZN, la possibilità di avere un mese di ...

Come cambiare programma predefinito per aprire un file : In tutti i computer, qualsiasi sia il sistema operativo installato (Windows, MacOS o altro), viene associato a ogni tipo di file, un programma in esso installato, per gestirli alla loro apertura. Ad esempio se si apre un file in formato PDF si aprirà un lettore PDF, se si clicca su un file mp3, si aprirà un lettore musicale, […] Come cambiare programma predefinito per aprire un file