Alda D’Eusanio attacca Soleil Sorge | “Maleducata e prepotente”

(Di lunedì 11 marzo 2019)bacchettata daD’Eusanio in difesa di Ariadna Romero Le parole dette danei confronti di Ariadna Romero hanno indispettito e non pocoD’Eusanio che all’Isola dei Famosi hato duramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Rea di aver additato Ariadna come una “morta di fame”, l’opinionista non è riuscita a trattenersi e chiedendo il permesso ad Alessia Marcuzzi ha preso subito parola:“Dare una morta di fame ad Ariadna, soprattutto con il suo passato è stata una cosa di basso livello. Ti credi chissà chi, in realtà sei una maleducata e prepotente, e questo è mancanza di rispetto!”In difesa didall’attacco diD’Eusanio è scesa in campo Alba Parietti, che in diretta ha affermato che inizialmente provava solo antipatia nei suoi confronti, ma poi aveva ...

gio_berb : Anche Alda d'Eusanio vestita di VIOLA in uno studio televisivo. Ma che è diventata la televisione italiana, oh? #isola - Lisacata8 : RT @MariaLari11: Brava Alda D'Eusanio che ha ben descritto Soleil #isola - Patry_P_ : Alba Parietti opinionista millemilioni di spanne sopra Alda D'Eusanio. Ma proprio non c'è paragone. Alda incommentabile. #isola -