Palermo | escursionista colto da malore | intervento del Soccorso Alpino a Pizzo Carbonara

Palermo : intervento in elicottero per escursionista ferito a Monte Pellegrino : intervento congiunto del Soccorso alpino e del IV Reparto volo della Polizia di Stato per prelevare un escursionista ferito a Monte Pellegrino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 in località Gorgo rosso quando l’uomo, G. B., 87 anni, in escursione con un gruppo del Cai a Monte Pellegrino, è scivolato battendo violentemente la testa e procurandosi profonda ferite lacero contuse al naso e alla fronte. Del gruppo faceva parte anche ...