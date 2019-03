Immobile-Muriel | un tempo a testa | Fiorentina - Lazio finisce 1-1

Muriel risponde a Immobile - Viola e Lazio non si fanno male : LA CRONACA LE FORMAZIONI: FIORENTINA: Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Gerson, Muriel Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, ...

Serie A - pareggio inutile tra Fiorentina e Lazio : apre Immobile - lo annienta Muriel : Un pareggio che non serve a nessuno. E' quello fra Fiorentina e Lazio nel posticipo della 27esima giornata di Serie A. L'1-1 del Franchi, infatti, da una parte allontana i biancocelesti dalla zona Champions (ora distante 8 punti) e dall'altra fa scivolare la Fiorentina a -7 dalla zona Europa League.

