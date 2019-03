Governo | Lega vuole autonomia e cantieri | crepe M5S su Toninelli

Casaleggio fa pace con la Lega "Non penso ci sia crisi di Governo" : "Non penso ci sia crisi di governo". Lo ha detto il fondatore dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio parlando con ui giornalisti al palazzo delle Stelline di Milano, dove e' in corso la due giorni dedicata alla piattaforma di riferimento del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - dopo la crisi di Governo spunta lo scenario dei 'tecnici' : così la Lega va al 50% : La prima preoccupazione arriva dal Def, il documento di economia e finanza che dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile, al massimo entro la fine del mese, quando c'è l'obbligo di invio alla ...

Matteo Salvini - dopo la crisi di Governo spunta lo scenario dei "tecnici" : così la Lega va al 50% : In qualunque modo Lega e M5s riusciranno a risolvere la crisi di governo scoppiata per la Tav, i dubbi sulla tenuta dei conti pubblici in vista della legge di Stabilità del 2020. Una patata bollente per quei partiti che si ritroveranno a firmare conti ridotti in brandelli dopo mesi di politiche vota

I grillini ora avvertono la Lega : "La crisi di Governo è aperta" : I grillini adesso dichiarano guerra alla Lega. La tensione ormai nella maggioranza è alle stelle e di fatto il nodo Tav rischia di far crollare l'esecutivo gialloverde. Nel corso della giornata i toni ...

Caos Tav - Di Maio : «Interdetto dalla Lega che ha messo in discussione il Governo» : Il vicepremier: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

Tav - Di Maio : “La Lega ha messo in discussione il Governo - un paradosso. C’è troppo da fare - andiamo avanti” : “Non il M5s, ma la Lega ha messo in discussione il governo Legandolo al tema Tav. Sono rimasto molto interdetto”. Ad attaccare è stato Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Palazzo Chigi dopo lo scontro a distanza sull’alta velocità Torino-Lione e la crisi di governo evocata (e poi in parte ritrattata) da Matteo Salvini. Se il leader del Carroccio aveva rinviato tutta la questione a lunedì (giorno decisivo perché ...

Governo : difficoltà senza precedenti - Di Maio : 'Lega mi ha lasciato interdetto' (VIDEO) : Che quella tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere una convivenza difficile era una cosa ampiamente preventivabile. In pochi avrebbero scommesso che si sarebbe potuti andare avanti per dieci mesi, ma a cementare due realtà fortemente eterogenee ci sono sempre stati due aspetti predominanti: un contratto sul programma firmato dalle due componenti e il rapporto personale abbastanza solido tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nelle ultime ...

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accusa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il Governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

Tav - Di Maio : «Io interdetto dalla Lega che ha messo in discussione il Governo» : Il vicepremier in conferenza stampa: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

Di Maio : 'Interdetto che la Lega metta in discussione il Governo' : Roma, 8 mar., askanews, - 'Abbiamo convocato questa conferenza stampa per un tema che ieri sera mi ha lasciato abbastanza interdetto. Ovvero, il fatto che non M5s ma la Lega abbia addirittura messo in ...

Di Maio : Tav - Lega mette in forse Governo : 15.32 "Siamo qui per parlare di un tema che mi ha lasciato piuttosto interdetto: il fatto che non noi,ma la Lega ieri abbia messo in discussione il governo Legandolo al tema Tav". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Un'opera che non sta in piedi",dice Di Maio. "Non siamo contro l'Alta velocità e le infrastrutture italiane. Abbiamo commissionato una analisi ...

Tav - Luigi Di Maio : "Sono rimasto interdetto quando la Lega ha messo in discussione il Governo" : "Sono rimasto interdetto del fatto che la Lega abbia messo in discussione addirittura il Governo, Legandolo alla Torino Lione". È la prima replica di Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, alle parole di Matteo Salvini, che ha rinviato a lunedì il confronto sulla Tav, prendendo la via di Milano. "Abbiamo commissionato l'analisi costi-benefici che ha confermato che la ridiscussione del progetto non era ideologica, ma ...

Tav - ancora tensione nel Governo. Di Maio 'Interdetto da Lega che mette in discussione il Governo' : 'Come sapete abbiano convocato questa conferenza stampa per parlare del tema che mi ha lasciato interdetto, del fatto che non noi,m a la Lega abbia messo in discussione il governo Legandolo al tema ...

Tav - verso la crisi di Governo. Salvini : “Io irresponsabile? Sono coerente - Lega non la blocca” : Nonostante le rassicurazioni del premier Conte sul nodo Tav il governo è ancora in stallo. Lo scontro tra i vicepremier non accenna a fermarsi. Il vicepremier Di Maio ha detto che Salvini è "irresponsabile". Il vicepremier leghista: "Sono coerente. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per la Tav".Continua a leggere