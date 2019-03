Dovizioso batte Marquez in volata Grande rimonta di Valentino Rossi

A Losail è subito show : Dovizioso batte Marquez al fotofinish - Rossi 5° : La stagione di MotoGp comincia nel segno delle emozioni forti. A Losail vince la Ducati di Andrea Dovizioso dopo un duello entusiasmante con la Honda del campione del mondo Marc Marquez. Sul podio anche Cruthclow. Splendida gara anche di Valentino Rossi che, partito 14esimo, rrecupera posizione su posizione e chiude quinto, alle spalle della Suzuki di Rins. A BREVE ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Battere Marquez nel corpo a corpo dà gusto - vittoria bellissima” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è esaltato a Losail e ha incominciato al meglio la stagione, la rincorsa verso il titolo iridato parte con un trionfo fantastico nel deserto al termine di una gara di assoluto spessore: il forlivese ha condotto la prova per larghi tratti, nel finale ha lasciato passare Marc Marquez e poi lo ha battuto in un duello da brividi come era già ...

VIDEO MotoGP - Highlihgts GP Qatar 2019 : Dovizioso batte Marquez di 23 millesimi! Rimonta titanica di Valentino Rossi : A Losail è andato in scena un fantastico GP del Qatar 2019, prima prova del Mondiale MotoGP. Spettacolo emozionante sotto i riflettori del deserto, la gara in notturna si è rivelata stupefacente e le emozioni non sono mai mancate. Andrea Dovizioso ha vinto con il piglio del fuoriclasse, portandosi avanti fin dalle prime battute e controllando sempre il passo prima di un duello stellare con Marc Marquez, sconfitto proprio come dodici mesi fa. ...

MotoGp : Qatar - Dovizioso batte Marquez : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gp del Qatar, prima gara del motomondiale 2019, classe MotoGp. Ha preceduto di 23 millesimi le Honda del campione del mondo Marc Marquez e di Cal Crutchlow. Quarta la Suzuki di Rins, quinta la Yamaha di Valentino Rossi.

MotoGp - Dovizioso mette in guardia Lorenzo : “credo che sia molto difficile per lui battere Marquez” : Il pilota della Ducati ha parlato nel corso della prima conferenza stampa della stagione, non sbilanciandosi sui favoriti del Gp del Qatar L’attesa è terminata, il Mondiale di MotoGp torna a regalare spettacolo ed emozioni con la prima gara del 2019. Il circus fa tappa in Qatar, primo appuntamento di una stagione lunga diciannove gare da vivere tutte d’un fiato, nel corso delle quali Marc Marquez e gli altri proveranno a ...