Tennis | Wawrinka supera Evans in 3 set

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone maschile (9 Marzo). Eliminati Seppi - Tiafoe e Berdych. Avanza Stan Wawrinka : Si sono completati i match di primo turno nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells. Purtroppo arriva un’altra sconfitta per il Tennis italiano, che, dopo Matteo Berrettini, perde anche Andreas Seppi, che è stato battuto in due set dal tedesco Peter Gojowczyk, che sarà dunque il prossimo avversario di Roger Federer. Tante comunque le eliminazioni eccellenti al primo turno. In una delle sfide più attese della giornata lo ...

Tennis - Acapulco : Kyrgios fa fuori Wawrinka - Isner e Zverev in semifinale : Kyrgios si giocherà un posto in finale contro John Isner, numero 9 del mondo. Lo statunitense ha eliminato l'australiano John Millman, numero 44 Atp, 7-6, 7-2,, 6-7, 4-7,, 7-6, 7-4, dopo 3 ore e 5 ...

Tennis - ATP 500 Rotterdam 2019 : Gael Monfils in trionfo - sconfitto Wawrinka in tre set : Gael Monfils ha vinto l’ATP 500 di Rotterdam, il francese si è imposto sul cemento indoor olandese battendo lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 1-6, 6-2. Il transalpino è apparso in grandissima condizione e ha trionfato in un’ora e 44 minuti di gioco impedendo così all’elvetico di conquistare il 17esimo titolo della carriera, il numero 33 del mondo ha battuto con autorevolezza il numero 68 al mondo al termine di un incontro ben ...

Tennis – La confessione shock di Stan Wawrinka : “non sapevo se sarei tornato a giocare dopo l’infortunio” : Stan Wawrinka svela un particolare retroscena in merito alla sua carriera: dopo l’operazione al ginocchio, lo svizzero ha rischiato di non tornare a giocare Rientrato nel circuito da oltre un anno, Stan Wawrinka sta provando a ritornare sui livelli che gli hanno permesso di vincere ben 3 Slam nell’epoca dei Fab-4. Il Tennista svizzero, in un 2018 comprensibilmente altalenante per via del rientro dopo l’operazione al ...