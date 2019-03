calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) In attesa di riprendersi dall’infortunio,affida ad un intenso post su Instagram i dieci anni della sua carriera. Tutto cominciò infatti 10 anni fa, con il suo esordio con la maglia del Santos. Da lì tante battaglie, l’approdo in Europa, le vittorie con il Barça ed ora il PSG.“Tutto è iniziato in questa. In quei 10 anni – si legge – ho vinto, houn errore, ho perso, houn errore, ho provato, houn errore, mi sono pentito e ho imparato molto. Ho messo“errori” perché la mia vita da atleta era questa, PERSISTENZA, non aver paura di sbagliare. Sono così nella vita e specialmente nel campo, mi dispiace ma è il mio stile del gioco“.Visualizza questo post su InstagramTudo começou nessa… olhar de quem queria ...

CalcioWeb : Nostalgia #Neymar. Il brasiliano fa autocritica: 'Ho commesso molti errori' [FOTO] -