Giampaolo Celli querela Corona | un’altra svolta sul caso Riccardo Fogli

Isola dei Famosi news : Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona - Vittorio Feltri attacca Riccardo Fogli : on cade il mondo se colei che h hai sposato ha un cedimento. Chissà perché quando un maschio si corica con una fanciulla è considerato un figo della madonna. E se invece è una femmina ad abbandonarsi ...

Isola dei Famosi 2019 - Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona e attacca il programma : "Io e Fogli usati per fare ascolti" : Tanto tuonò che piovve. Giampaolo Celli, accusato di essere il presunto amante della moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, ha scelto di agire per vie legali nei confonti di Fabrizio Corona, che circa un mese fa ha lanciato l'indiscrezione che lo riguarda.Lo annuncia tramite dichiarazioni rilasciate a Il messaggero in cui dice: Ho querelato Fabrizio e mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando ...

Giampaolo Celli difende Fogli e svela : “Ho querelato Fabrizio Corona” : Caso Corona – Fogli: Giampaolo Celli si dissocia da Fabrizio e lo querela Dopo aver occupato il salotto di Barbara D’Urso, le pagine dei giornali e i siti web per il presunto flirt con la moglie di Riccardo Fogli, Giampaolo Celli ha rotto il silenzio in merito al caso Fogli – Corona. Lo stilista continua a negare di essere l’amante di Karin Trentini, ma di avere con lei solo rapporti di lavoro e di amicizia, e ha ...

Isola dei Famosi - Giampaolo Celli - il presunto amante della moglie di Fogli : “Mi dissocio - voci infondate”. E al Mattino : “Messinscena per alzare gli ascolti” : “I miei sforzi per far emergere la verità e per difendere la mia famiglia sono vanificati quotidianamente da persone che pensano e scrivono al solo fine di screditarmi. Spero sinceramente che le voci infondate possano cessare presto. Mi dissocio anche da tutte quelle persone che usano il mio nome e hanno un comportamento irrispettoso nei confronti di terzi. Mi sono già adoperato per diffidare chi ha usato la mia immagine e il mio nome in ...

L'Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli conosce Giampaolo Celli? Spunta una foto insieme : Nuovi sviluppi in quello che è diventato il caso più lampante di un'edizione delL'Isola dei Famosi che lascia parlare di sé più per questioni esterne al reality che interne. Si tratta dell'affaire Riccardo Fogli/Karin Trentini e Giampaolo Celli. Ricostruiamo ciò che sappiamo sino ad ora. Poco meno di un mese fa il presunto tradimento della moglie del cantante con l'imprenditore è venuto fuori da un indiscrezione lanciata dal ...

Giampaolo Celli si sente male a Domenica Live : parla Barbara D’Urso : Domenica Live: Giampaolo Celli sta male. Barbara D’Urso preoccupata Piccolo imprevisto prima dell’inizio della puntata di oggi di Domenica Live. In apertura e poco prima di annunciare i vari temi di cui si è occupata, Barbara D’Urso ha annunciato che Giampaolo Celli ha avuto un malore: “Ho una notizia choc. Prima di entrare mi hanno detto che c’è una persona, un nostro protagonista, che si è appena sentito male. Sto ...

Riccardo Fogli tradito dalla compagna Karin Trentini - Corona rivela : «Giampaolo Celli è il suo amante da 4 anni - ma lui lo accetta» : Riccardo Fogli tradito da Karin Trentini con Giampaolo Celli. La rivelazione è di Fabrizio Corona in merito al naufrago de L’Isola dei Famosi. Secondo l’ex re dei paparazzi, Riccardo Fogli sarenne stato tradito proprio sotto i suoi occhi, tanto che Karin, colta dai sensi di colpa, sarebbe volata da lui in Honduras per rassicurarlo. Celli, invece, è andato a Domenica Live a smentire tutto, come abbiamo raccontato su ...

Isola dei Famosi news - Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica Live : 'Solo rapporti di lavoro' : E' stato commesso l'errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo...Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell'abbraccio? ...