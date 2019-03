Con Milik e Mertens in campo | il Napoli segna più gol | una rete ogni 34 minuti

ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2019) Tre attaccanti per due posti Tre attaccanti per due posti. Lorenzo Insigne. Dries. Arkadiusz. Raramente Ancelotti li ha schierati insieme: solo per 269. Una sola volta dal primo minuto: in campionato contro il Milan e finì 0-0. Per il resto, li ha alternati. Ilin questa stagione ha fin qui giocato 37 partite: 26 in campionato, 6 in Champions, 3 in Europa, 2 in Coppa Italia. Dai nostri calcoli, abbiamo aliminato le due partite di Coppa Italia: in quella contro il Sassuolo, la coppia d’attacco fu-Ounas, con Insigne sull’esterno e poi ci fu Milan-con Insigne-dal primo minuto. Ma non le abbiamo inserite nei nostri calcoli. Così come non inseriti idi recupero delle partite. C’è quindi una minima approssimazione.La coppia che più volte è partita titolare è stata quella composta da Insigne e: 14 volte in totale: ...

