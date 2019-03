Ariana Grande attaccata dai vegani per il suo Cloud Macchiato di Starbucks

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Sebbene dica di essere vegana, proprio istanno attaccando sui socialper via del drink, da lei sponsorizzato per. Il problema è che sarebbe composto da latte vaccino, assolutamente vietato per i. Inon bevono latte per motivi etici e salutistici. L"industria del latte - secondo i- non é affatto meno crudele rispetto a quella della carne, inoltre il consumo di latte esporrebbe ad elevare il contenuto di colesterolo e grassi nella dieta con il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari. Così è scoppiata la bufera.Ma la cantante si difende dalle accuse deiprovando a sostenere di aver suggerito di usare latte di soia, ma di non essere stata nemmeno ascoltata. Tuttavia, una fonte di VegNew, l'organo stampa ufficiale sul web deiamericani, riferisce che un portavoce diha rivelato loro che, ...

