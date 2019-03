Isola Jo Squillo abbandona il reality per un’infortunio

Isola : Jo Squillo fuori dal gioco e Soleil Sorgè lo comunica agli altri naufraghi : L'Isola dei Famosi per Jo Squillo è appena terminata. La conduttrice televisiva, a causa di un infortunio ad un piede, è stata costretta a fare il suo ritorno in Italia. Nelle ultime ore, la cantante aveva lasciato Playa Uva per sottoporsi a degli accertamenti. Al termine della visita medica, l'esito è stato piuttosto negativo per la naufraga: le è stata diagnosticata, infatti, la rottura dell'astragalo, un osso breve del piede che si trova nel ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

