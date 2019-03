Manuel Bortuzzo è tornato in piscina

a nuotare in. "Ciao ragazzi, finalmente sonoin vasca oggi. Un'emozione bellissima. Ci vediamo presto", dice il 19enne colpito in una sparatoria a Roma tra il 2 e il 3 febbraio in un video pubblicato su Facebook. Un video riprende il ragazzo mentre nuota nelladella Fondazione Santa Lucia, dove è ricoverato per la riabilitazione.(Di giovedì 7 marzo 2019)

