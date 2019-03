La realtà positiva

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) La realtà, una volta tanto, ha superato, in positivo, le previsioni. Le due esigenze che avevamo considerato valide per il successo delle primarie del Partito democratico - una buona partecipazione al voto e la vittoria subito di uno dei candidati - sono state ampiamente soddisfatte. In particolare, le code degli italiani ai gazebo hanno ridato fiato a una possibile alternativa a questo governo con un ruolo centrale al Pd nel costruirla.La prima mossa del neo segretario ha, intanto, risolto un punto non da poco, che gli era stato spesso contestato, nonostante lo avesse chiarito già prima delle primarie: il rapporto coi 5 Stelle. Ovvero, una cosa è l'elettorato da riconquistare, altro i gruppi dirigenti che, dopo aver illuso gli elettori in campagna elettorale, si sono dimostrati incapaci di governare e sono presto diventati subalterni alla Lega di Salvini.Da qui ...

