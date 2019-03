Battlefield V | Le sfide di Marzo 2019

gamerbrain

(Di giovedì 7 marzo 2019) Giocatori di, a partire da oggi e fino alla fine del mese potrete cimentarvi in nuove, ottenendo come ricompensa il velocissimo aereo Mosquito FB Mk VI e non solo, a seguire tutti i dettagli.V: Tutte ledel mese Sfida settimanale 1 (7-14Disputa un turno di Corsa Uccidi 30 nemici Uccidi 5 nemici con una vita Arma o disarma 4 obiettivi in Corsa, Prima Linea o Froze Aeree Gioca in squadra e richiedi 5 rinforzi Artiglieria di settore o Cortina fumogena Rianima 20 compagni di squadra Infliggi 500 danni usando armi fisse Ottieni 25 mila punti in Corsa Se porterete a termine lesopra citate entro il tempo stabilito, otterrete come premio il Mosquito FB Mk VI.Sfida settimanale 2 (14-21Esegui 5 uccisioni o assistenze uccisioni Usa il fumo 5 volte Ottieni 2.500 punti come medico o Supporto Ottieni 2.500 punti ...