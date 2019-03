Arresti per furto a Modica | Moncada | ringrazia Polizia

Usa - 14enne morì in una gabbia per stenti e fame e fu seppellita in giardino : 5 Arresti : È una notizia davvero assurda quella che arriva dagli Stati Uniti, precisamente da Savannah, una città dello Stato della Georgia. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, una ragazza di 14 anni, Mary Crocker, è stata lasciata morire di fame e stenti, rinchiusa all'interno di una gabbia per cani. La giovane, precisiamo, fu uccisa nell'ottobre scorso, ma gli inquirenti trovarono il suo cadavere solo a dicembre del 2018. I resti della ...

Camorra - appalti per cimitero Ferentino : 5 Arresti : Roma, 7 mar., askanews, - I carabinieri della Compagnia di Tivoli, tra la provincia di Roma e Frosinone, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice ...

Baby gang a Milano - 9 Arresti e 5 fermi per rapine e lesioni. Il gip : “Grande pericolosità sociale - violenza da branco” : “Nonostante l’età”, agivano con “con una tale violenza da denotare grande pericolosità sociale“, con modalità “da branco“. Lo scrive il gip dei minori di Milano, nell’ordinanza che ha portato all’arresto di 9 maggiorenni e al fermo di 5 minorenni tra ragazzi accusati di rapina aggravata e lesioni, per episodi avvenuti tra giugno 2017 e aprile 2018 nella zona dell’Arco della Pace, uno dei ...

Calci e pugni a mendicante per rubargli 15 euro - 3 Arresti : Roma – Lo hanno colpito con Calci e pugni per farsi consegnare le poche monete racimolate in strada, circa 15 euro. Vittima un 27enne nigeriano, aggredito da tre persone, due cittadini peruviani, di 31 e 32 anni, e un cittadino dell’Ecuador, di 42 anni, tutti senza occupazione e con precedenti. I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia li hanno arrestati con l’accusa di rapina. Ieri sera, i Carabinieri sono intervenuti a ...

Reggio Calabria - pagavano i braccianti meno di euro a ora per lavorare dall’alba al tramonto : cinque Arresti : pagavano i braccianti agricoli meno di un euro l’ora per lavorare nei campi dall’alba al tramonto. Con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione e istigazione alla corruzione, i carabinieri hanno arrestato cinque persone a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Su richiesta della Procura di Palmi, guidata da Ottavio Sferlazza, l’operazione “Dominus” è scattata stamattina. Il gip ha emesso ...

Usa - proteste per nero ucciso.80 Arresti : 11.40 Sono state arrestate 80 persone a Sacramento, in California, durante una manifestazione di protesta contro la decisione del procuratore distrettuale di non processare i due agenti che, nel marzo 2018, uccisero un afroamericano di 22 anni sospettato di aver rotto i finestrini di un'auto. Tra i fermati ci sono anche tre membri del clero e un giornalista.

Scoperta centrale spaccio droga - Arresti : ANSA, - PAOLA, COSENZA,, 5 MAR - Una centrale di spaccio di sostanze stupefacenti attiva nella zona del Tirreno cosentino è stata smantellata dai carabinieri della Compagnia di Paola che hanno ...

Rapine e aggressioni - presa banda di minorenni : "Già esperti criminali" - 9 Arresti nel Milanese : Numerosi episodi di violenza, minacce ed estorsioni tra Milano e Abbiategrasso. Hanno tra i 16 e 17 anni

25 Arresti per mafia nel trapanese - coinvolti anche politici locali : TRAPANI - 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani sono impegnati in un'operazione che ha portato in carcere 25 persone vicine a cosa nostra

Arrestato per spaccio in discoteca e scarcerato pochi giorni dopo : 42enne torna agli Arresti domiciliari

Mafia : Arresti Dia - perquisizioni e sequestri : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Sono una decine le perquisizioni eseguite all'alba di oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello Giovanni Pellegrino, nell'ambito dell'operazione della Dia che ha eseguito 34 arresti nell'agrigentino.

Mafia : Arresti Dia - scoperto traffico di cocaina - hashish e anche ketamina : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Il traffico e lo spaccio, scoperto nell'operazione della Dia di oggi che ha portato all'arresto di 34 persone, "hanno riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina (stupefacente solitamente impiegato per dopare i cavalli ed invece dest

Mafia - operazione Dia in Sicilia : 34 Arresti : Roma, 4 mar., askanews, - La Dia sta eseguendo, ad Agrigento ed in altre Province, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma,, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Dda di ...

Agrigento - maxi-operazione della Dia : oltre 30 Arresti per associazione mafiosa : Questa mattina all'alba la Dia di Agrigento (Direzione Investigativa Antimafia), ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata "Kerkent", non ha riguardato solo la Sicilia, ma anche altre province italiane (tra le tante anche Parma). Secondo quanto riporta la ...