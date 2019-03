M5S | Giulia Sarti | “Non sono stata espulsa | non lascio il movimento io l’ho fatto nascere”

Giulia Sarti non lascia il M5S (per ora) : In Italia Matteo Salvini mette pressione al governo sulla Tav. Il vicepremier: “Mi aspetto una scelta entro oggi”. Il premier, Giuseppe Conte, ha annunciato che la decisione sulla Tav arriverà venerdì. “Siamo in dirittura di arrivo”, ha detto il capo del governo dopo un incontro con i vicepremier Sa

Rimborsopoli - Giulia Sarti : “Non mi dimetto e non lascio il M5S - non c’è motivo” : La deputata Giulia Sarti non lascerà il Movimento 5 Stelle e non si dimetterà dalla Camera, secondo quanto fa sapere lei stessa, intercettata dal Fattoquotidiano.it. "Non c’è motivo, io non sono stata espulsa dal M5s", risponde a una domanda sulle sue dimissioni. E aggiunge: "Io non lascio il M5s, l'ho fatto nascere".Continua a leggere

Giulia Sarti : "Non lascio M5S - non sono stata espulsa" : "Non c'è motivo" per cui mi debba dimettere da deputato, "io non sono espulsa dal Movimento 5 stelle". Lo ha detto la parlamentare del M5s Giulia Sarti, al Fatto quotidiano.it Confida di rimanere dentro il Movimento? "Assolutamente sì perché non ho fatto assolutamente niente, io non lascio il M5s".Eppure il capo politico Luigi Di Maio è stato piuttosto chiaro sul suo futuro: "Avrà avuto i suoi motivi", replica ...

Francesca Businarolo del M5S è stata eletta presidente della Commissione Giustizia della Camera al posto di Giulia Sarti : La 36enne Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle è stata eletta presidente della Commissione Giustizia della Camera al posto di Giulia Sarti, altra deputata del M5S che si era dimessa dall’incarico per via dello scandalo sui mancati rimborsi al fondo

Giulia Sarti - le nuove rivelazioni : così avrebbe speso i soldi dei rimborsi M5S - : Nella nuova puntata delle Iene l'ex compagno della deputata, Andrea Tibusche Bogdan, ha detto di sapere come sarebbero stati spesi i soldi che non erano finiti nel fondo del microcredito

Giulia Sarti - soldi e fidanzato? Fatti suoi. Ma perché l’M5S l’abbia messa in Commissione Giustizia sono fatti nostri : Dopo il caso dei soldi non restituiti, rischia l’espulsione. Ma perché le è stata affidata la Commissione Giustizia?

Giulia Sarti si è autosospesa - M5S verso l'espulsione : Il caso di Giulia Sarti, la deputata del M5S coinvolta nello scandalo "Rimborsopoli" rischia di creare, se non un vero e proprio terremoto politico, certamente molti problemi all'esecutivo giallo-verde. E questo perché la Sarti, in un messaggio Telegram, avrebbe riferito all'ex fidanzato che sarebbe stata costretta a denunciarlo da Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per non "far perdere la faccia" ai Cinque ...

Giulia Sarti - l'accusa dell'ex fidanzato al M5S : "Tutti sapevano tutto" : Altre chat e altre registrazioni al momento ancora riservate sul caso di Giulia Sarti che riguardano altri membri del Movimento 5 stelle sono in possesso del suo fidanzato Bogdan Andrea Tibusche, che, riporta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, potrebbe renderle pubbliche già settimana pross