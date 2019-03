L’8 marzo ripartiamo dal gender gap

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) L'Italia è all'82° posto per eguaglianza di genere sul lavoro. È quanto registrato nel 2017 dal World Economic Forum, una fondazione no profit che si occupa di monitorare la salute economica dei Paesi del mondo. In sintesi, ad andare a lavorare o a fare carriera sono ancora più uomini che donne.Studi condotti da istituti come l'Istat mettono in evidenza come le lavoratrici debbano superare ostacoli più numerosi di quelli riservati ai colleghi maschi, che spesso si traducono in un percorso lavorativo discontinuo che viene letto come meno affidabilità.Poco importa se spesso le donne debbano superare colloqui in entrata che prevedono domande molto personali ("Sei sposata?" "Vuoi avere figli?") oppure se allo stato attuale delle cose siano ancora loro ad occuparsi principalmente di quello che viene chiamato "il lavoro di cura", cioè della ...

Mov5Stelle : Su 10 riforme approvate, 8 portano la firma del MoVimento 5 Stelle e hanno tutte al centro la parola DIGNITÀ. I med… - vh1italia : Avril Lavigne, Little Mix, Britney Spears... ?? Le grandi donne della musica ti aspettano l'8 marzo sul canale 67 d… - Museo_MAXXI : #FestaDellaDonna al MAXXI! Festeggia l’8 marzo al MAXXI: l’ingresso è gratuito per tutte le donne! E in più, per tu… -