Citroen festeggia a Ginevra 100 anni | focus su concept Amione

Citroen - 100 anni nel futuro. Il marchio francese festeggia svelando Ami One - concept per la mobilità di domani : Con la C5 Aircross e i nuovi modelli che lancerà entro il 2020, Citroën vuole crescere nel mondo e non solo in Europa. 'Oggi vendiamo poco più di un milione di veicoli, di cui 825mila in Europa .

WRC - Citroen festeggia il podio di Lappi al Rally di Svezia 2019. Ogier pensa già al Messico [VIDEO] : «Ero convinto che saremmo stati in grado di finire al secondo posto, ma ho anche familiarità con il mondo dei Rally per sapere che non è mai finita fino a quando non è finita [un po' come in tutti ...

Rally di Monte-Carlo – Ogier stratosferico - la Citroen Racing festeggia la 100ª vittoria nell’anno del centenario [GALLERY] : Sebastien Ogier sublime: il pilota francese regala alla Citroen Racing la 100ª vittoria col successo al Rally di Monte Carlo Giornata ricca di emozioni per gli appassionati dei motori. In una domenica di gennaio ancora gelida, ci hanno pensato in particolar modo le quattro ruote a tenere incandescente la situazione: non solo Alonso si è aggiudicato la 24 ore di Daytona, ma anche Sebastien Ogier ha trionfato al Rally di Monte Carlo insieme ...