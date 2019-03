Bufera all' Isola dei famosi | dopo l' umiliazione a Fogli | capoprogetto lascia l' incarico

Bufera all'Isola dei famosi - Soleil contro i naufraghi : 'Siete inferiori' : Continua il nervosismo tra i naufraghi di questa edizione dell'Isola dei famosi e a scatenare le polemiche ancora una volta ci ha pensato Soleil Sorgè, la quale ha rivolto pesanti accuse al gruppo. La naufraga ha dichiarato di non riuscire ad avere un buon rapporto con nessuno in quanto gli altri 'sono inferiori' e non riescono a seguire i suoi ragionamenti. Dura lite anche con Ariadna Romero con scambio reciproco di insulti e parolacce. Isola ...

Abbiategrasso - bimbo strattonato da insegnante : Bufera all'asilo : Abbiategrasso , Milano, , 23 febbraio 2019 - Allarme tra i genitori dell'asilo «Nenni» dopo la segnalazione di una mamma, che ha assistito attraverso una vetrata a un presunto caso di maltrattamento: ...

Bufera sulla Navratilova cacciata dall’associazione pro-Lgbt : “Rispetti i trans” : Martina Navratilova è stata destituita dal ruolo di ambasciatrice e consigliera dell’organizzazione americana che si batte per gli sportivi Lgbt, Athlete Ally, dopo le sue critiche alla partecipazione di atlete transgender alle competizioni femminili. La 62enne ex campionessa di tennis, vincitrice di 18 titoli del Grande Slam e omosessuale dichiara...

Inter - Luciano Spalletti rivuole Icardi in campo dopo la Bufera : “lo recupereremo al 100%” : L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti punta al recupero totale del proprio bomber Mauro Icardi dopo quanto accaduto negli ultimi giorni “Quando fino a poco tempo fa non avevamo Icardi dicevamo che era un’assenza pesante per noi. Ora che non può giocare è lo stesso“. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, si esprime così sull’assenza di Mauro Icardi in occasione del match di ritorno ...

Bufera all'Isola dei Famosi - su twitter accusano : 'Aiutano Soleil a vincere' : Una nuova Bufera sembra sia scoppiata all'Isola dei Famosi a causa di presunti vantaggi ricevuti da Soleil Sorgè nel corso dell'ultima prova leader. Su twitter in particolare, molti utenti hanno accusato la produzione del reality di Alessia Marcuzzi di irregolarità durante la prova del fuoco, che ha visto vincere la naufraga a discapito di Aaron Nielsen, facendo scoppiare un vero e proprio caso sui social. Soleil nel frattempo si è goduta il ...

Bufera Icardi - la sorella contro Wanda Nara. Brozovic - 'like' alla scelta dell'Inter : MILANO - ' Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, perché continui a permettere questo?' . Ivana Icardi , sorella dell'attaccante argentino, commenta così su Twitter la decisione dell' Inter di ...

Tratta di baby calciatori dall’Africa per rivederli a prezzi milionari : Bufera sullo Spezia : Nel registro degli indagati sono finite 15 persone che devono rispondere a vario titolo di violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, tutto ruotava attorno alla squadra dello Spezia Calcio e ad una scuola di calcio in Nigeria. I ragazzini arrivavano con visti turistici ma rimanevano sul territorio e venivano fatti passare per minori non accompagnati.Continua a leggere

Bufera Inter - Wanda Nara : «Cattiverie dallo spogliatoio su Icardi» : MILANO - L' Inter al Tardini di Parma ha trovato la prima vittoria nel 2019, ma continua l'astinenza dal gol di Mauro Icardi . Alle dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa al termine della ...

Sassuolo-Juve - è Bufera : “era rigore - non sono state mostrate le immagini a rallentatore” : rigore Sassuolo-Juve – Nella giornata di ieri è andata in scena la 23^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo polemiche durante il match Sassuolo e Juventus, nel dettaglio sul contatto tra Szczesny e Djuricic con il portiere che ha travolto l’attaccante, dopo il controllo al Var l’arbitro ha deciso di non fischiare. “Djuricic viene abbattuto in area da Szczesny. Se non ci sono immagini chiare il ...

Bufera all'Ariston per il 4° posto di Loredana Bertè - lei protesta e non va a Domenica In : Nel corso della puntata odierna di Domenica In si sono verificati dei colpi di scena decisamente inattesi. Alcuni cantanti che hanno preso parte al Festival di Sanremo hanno deciso di non presentarsi alla trasmissione condotta da Mara Venier in segno di protesta, e tra questi figura Loredana Bertè. La cantante calabrese, infatti, ha preferito disertare l'ospitata al programma di Raiuno perché contrariata dalla quarta posizione ottenuta alla ...

Roma - Bufera Ama : si dimette l'assessore all'Ambiente. Raggi : «Pulizia nel bilancio e nelle strade» : Lo scontro su Ama fa cadere la prima testa. ed è l'ottavo esponente della giunta Raggi che lascia. Si è dimessa l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, vicinissima...

Sanremo 2019 - Bufera su Achille Lauro : 'Inneggia alla droga'. Lui respinge le accuse : Non c'è pace per Achille Lauro in questi giorni di Sanremo . Dopo le accuse di plagio, qualcuno avrebbe individuato delle somiglianze con un brano degli ,, ora di nuovo dito puntato contro la sua ...

