Tav | governo nella morsa | vertice per ' exit strategy' Zingaretti | ' Criminale perdere

Tav - oggi il vertice di governo decisivo : La Tav resta il nodo cruciale del governo gialloverde, diviso sulla realizzazione della Torino-Lione. oggi vertice decisivo tra il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini e il ministro delle ...

Grieco (Regioni) : "Contatti con governo per Tavolo su navigator - occorre intesa" : Roma, 4 mar. (Labitalia) - "Come Regioni siamo state ricontattate dal governo, e speriamo di ripre[...]

Tav - Zingaretti sfida Salvini e Di Maio : governo in conclave per decidere : Tempo scaduto per la linea Torino Lione: il neo segretario Pd si incunea nella crepa tra Lega e M5s. Per martedì mattina è...

Tav - Zingaretti : 'Criminale interrompere i bandi - il governo gioca con i programmi come alle figurine' - Sky TG24 - : Il neo segretario del Pd ha parlato al termine di un incontro con il presidente del Piemonte Chiamparino: "La Tav è un simbolo. L'Italia deve ripartire". Domani vertice di governo sul tema. Intanto, ...

Tav - domani vertice di governo : 20.02 vertice di governo, domani mattina, sulla Tav. L'incontro dovrebbe tenersi a Palazzo Chigi. Oltre al premier Conte, ci saranno i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Obiettivo del vertice è quello di sciogliere il nodo dell'Alta velocità Torino-Lione, su cui le posizioni degli alleati di governo sono diverse.

Tav : Salvini - governo non rischia : ROMA, 4 MAR - "Ne parliamo da domani in avanti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera, rispondendo a una domanda sulla Tav. "Ci stiamo lavorando: ogni mattina vedo un ...

Tav - Zingaretti : “Criminale interrompere i bandi. Governo gioca con i programmi come con le figurine” : “I bandi non si interrompano: sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro”. Lo ha detto il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando della Tav al termine dell’incontro a Torino con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. “In questo momento – ha aggiunto – non c’è un argomento di politica intorno al quale la maggioranza è unita e ...

Non c'è un rischio di crisi di governo legata alla Tav - dice Salvini : rischio di crisi di governo sulla Tav? "Assolutamente no". Così Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera. "Prevalga il buonsenso" ha aggiunto Salvini. "Noi a differenza di chi sta all'opposizione. Dobbiamo fare. Sono convinto che faremo a breve", ha aggiunto il ministro dell'Interno.

Cresce la fronda grillina Per salvare il governo pronti a ingoiare la Tav : ... deputata Fi e vicepresidente della commissione Trasporti alla Camera e responsabile Trasporti, Tlc per il partito azzurro che ha dato il via a un countdown in salsa politica: il 'Conte alla rovescia'...

I delicati equilibri del governo sulla Tav. Il M5s : 'per noi è no'. Ma Salvini : 'Fiducia in Conte - va fatta' : Il vicepremier leghista insiste: si tratta di un'opera importante che deve essere fatta come chiedono imprese e cittadini. Alla fine troveremo una soluzione

Tav - ancora forti tensioni nel governo. M5S insiste sul no - ma Salvini : lavoriamo per un’intesa : Entro l’11 marzo il governo deve decidere sui bandi. Casaleggio: «La base si è già espressa. Una crisi? Non credo» . Di Maio in silenzio. Verso un nuovo vertice tra il premier Conte e i vice...

Anche Casaleggio ammette : sulla Tav il governo rischia : E da tempo Di Maio sta pressando il ministro dell'Economia Giovanni Tria affinché sblocchi la nomina di Pasquale Tridico, il professore di Politica economica che ha suggerito l'idea del reddito di ...