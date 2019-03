Chi è Stefano De Martino : altezza - età - fidanzata e figlio : Chi è Stefano De Martino: altezza, età, fidanzata e figlio Attorno a Stefano De Martino le voci di gossip si sono susseguite una dietro l’ altra. Le cronache rosa, infatti, si sono spesso occupate delle relazioni amorose che hanno coinvolto il famoso ballerino campano. Ma andiamo a vedere chi è realmente Stefano De Martino Chi è Stefano De Martino Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 3 ottobre ...

L'auto si sChianta contro il casello - muore comandante Capitaneria di Porto Santo Stefano : Pierfrancesco Dalle Luche , comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano è morto ieri in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto al casello di Rosignano Marittimo, ...

Qualche giorno fa l’Italia ha riChiamato l’ambasciatore in Australia Stefano Gatti : A fine febbraio l’ambasciatore italiano in Australia Stefano Gatti è stato richiamato in Italia. Il giornale The Australian ha scritto che Gatti, che era stato nominato ambasciatore nell’aprile 2018, è stato richiamato senza che siano però stati fatti comunicati ufficiali.

Stefano CucChi - il pm : Angelino Alfano riferì in Senato il falso su atti falsi : Angelino Alfano ha mentito sul caso Cucchi. Il depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta all'ospedale Pertini sei giorni dopo l'arresto, ebbe inizio il 26 ottobre del 2009 quando, a seguito di un lancio dell'agenzia Ansa delle 15.38 relativo a una pubblica denuncia presentata da Patrizio G

Stefano CucChi - il generale Tomasone : “Fu arresto normale. Sapevo in anticipo i risultati dell’autopsia? Non mi ricordo” : Per me quello di Cucchi era un arresto normale, come ne avvengono tanti”. È in questo modo che si è espresso il generale dei Carabinieri, Vittorio Tomasone, ascoltato come testimone al processo bis sulla morte di Stefano Cucchi deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga. Durante la sua deposizione l’allora comandante provinciale di Roma dei Carabinieri ...

Stefano De Martino passa la notte a casa dell'influenzata Belen Rodriguez : le foto su Chi : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sempre più evidente: anche se i diretti interessati non confermano (ma neppure smentiscono) i gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia, sono tanti gli indizi a favore di questa ipotesi. Il settimanale Chi uscito il 27 febbraio, per esempio, pubblica le foto esclusive della notte che il ballerino ha trascorso a casa dell'ex (?) moglie lo scorso weekend; stando alla ricostruzione che ...

Stefàno : se Roma Chiede miliardo e mezzo per tram Tva e metro B non ruba niente : Roma – “Per le cinque nuove tranvie, la nuova Roma-Giardinetti, 50 mezzi e le funivie abbiamo chiesto allo Stato 800 milioni. Per il prolungamento della metro B fino a Casal Monastero ne servono altri 300, considerando che il Comune e la Regione ne mettono circa 100 a testa. Infine chiederemo altri fondi, 200 milioni per la tranvia Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) e 50 per il tratto del tram Fori Imperiali-Venezia”. “Non ...

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del 1996 dopo aver fatto una ...

Domenica In - frase sibillina di Signorini su Stefano e Belen : 'Auguri e figli masChi' : Ieri, durante una nuova puntata di Domenica In, nel salotto di Mara Venier è stato di nuovo ospite Stefano De Martino. Durante un video messaggio dedicato al ballerino partenopeo, Alfonso Signorini ha lanciato un’indiscrezione bomba su Belen Rodriguez. Alfonso Signorini: ‘Auguri e figli maschi e femmine’ Il direttore della rivista di cronaca rosa Chi, ieri ha voluto fare un omaggio a Stefano De Martino. Quando si parla del ballerino è ...

Stefano - da obeso a modello di Dolce e Gabbana : “Mi Chiamavano arancino con i piedi” : Oggi Stefano Fappiano è alto, magro e con un fisico atletico: il suo passato, invece, è stato travagliato. Era basso e in sovrappeso: "Non uscivo più di casa. Mi sentivo inferiore agli altri, mi cantavano la canzoncina "nano, nano, qua la mano" quando giocavo a basket. Poi mi diedero persino dell'"arancino con i piedi". La mia vita era diventata un incubo al punto che ho pensato di farla finita".Continua a leggere

Stefano - sgozzato in strada nel centro di Torino. Appello della madre : “Chi ha visto racconti” : Stefano Leo, 34 anni, è stato colpito da una coltellata alla gola e ucciso sabato mattina lungo un viale del centro di Torino. Mentre polizia e carabinieri sono sulle tracce del presunto killer - un ragazzo con capelli rasta e un giubbino bianco e rosso - la madre della vittima lancia un Appello: "Chi ha visto si faccia avanti".Continua a leggere

"Auguri e figli masChi". La strana frase di Alfonso Signorini a Stefano De Martino : Non tutti ci hanno fatto caso, ma mai sottovalutare le parole di Alfonso Signorini , direttore di una delle più importanti testate di gossip, ma anche grande conoscitore di tutti i vip del mondo dello ...