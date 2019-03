Parroco riceve una busta con un' offerta solo per gli italiani poveri | ecco la

today

(Di lunedì 4 marzo 2019) Il gesto di don Gino Cicutto, a capo della collaborazione pastorale di San Nicolò e San Marco di Mira, che ha raccontato...

59Italo : Il parroco riceve un'offerta 'solo per italiani'. La risposta: «Se la può riprendere. Si chieda se è cristiano» - massimobordonar : Il parroco riceve un’offerta per i poveri ma “solo per italiani”, la sua risposta è epica - tpi : Parroco riceve un'offerta per i poveri ma 'solo italiani': la sua epica risposta zittisce i razzisti -