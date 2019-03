corrieredellosport

(Di lunedì 4 marzo 2019) ANSA, -, 4 MAR - "al? Vergogna". Pesante comunicato della Federclubs che riunisce la tifoseria organizzata della Sampdoria dopo la decisione di fissare per15 aprile con ...

Blucerchiando : RT @Sololasamp1946: In tutta Europa si va verso l’abolizione del Monday Night. In @SerieA il derby di Genova lunedi sera. Questo calcio ci… - zuma2007 : RT @pianetagenoa: Anticipi e posticipi: derby di Genova lunedì 15 aprile - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Derby Genova di lunedì,protesta doriana 'Concomitanza con mezza maratona? crea disagi solo in mattinata' -