Gara per l' accoglienza dei migranti | dopo un anno la Prefettura revoca tutto

Rifiuti Roma - deserta per la terza volta la maxi-Gara per “esportare” l’immondizia : Roma non riesce ad uscire dalla crisi dei Rifiuti. Va deserta, per la terza volta di fila, la maxi-gara da 225 milioni di euro promossa dalla società capitolina Ama Spa per il trasferimento dell’immondizia fuori dalla città. Un passo fondamentale, perché avrebbe permesso all’azienda che si occupa del ciclo dei Rifiuti di assegnare all’esterno il trasporto e lo smaltimento sia del prodotto trattato nei tre tmb presenti (dopo il rogo dell’11 ...

Olivetti : 30 mln da Gara Consip per fornitura stampanti a P.A. : Olivetti , Gruppo Tim, si è aggiudicata due dei cinque lotti messi in gara da Consip , per un valore complessivo di 30 milioni di euro . Secondo l' accordo , valido per la fornitura di sistemi di ...

Week end con artisti di strada e speciale Gara 'su ruote' per bambini : ... presidente dell'associazione "Smile" che da anni porta in giro in tutta la Puglia spettacoli di strada incantando gli spettatori. Questa volta sarà nella sua Taranto. Ad affidargli il compito di due ...

Infortunio Ronaldo - il portoghese recupera per la Gara contro il Napoli : Infortunio Ronaldo – La Juventus non sta attraversando un momento entusiasmante, in particolar modo delusione per la sconfitta in Champions League contro l’Atletico. Ma almeno per adesso è il momento di pensare nuovamente al campionato e alla sfida scudetto contro il Napoli, il club bianconero ha intenzione di conquistare i tre punti non solo per la classifica ma anche per dare un chiaro segnale alla principale avversaria. ...

Roma : completamente deserta Gara Ama da 224 - 9 milioni per esportazione : Roma – E’ andata deserta la maxi gara di Ama da 224,9 milioni di euro per l’esportazione dei rifiuti prodotti dal tmb della municipalizzata di Roma, di quelli finora trattati dai due tmb di Colari e di quelli eccedenti queste quantita’ (che da diversi anni vengono trattati perlopiu’ da impianti localizzati in varie regioni di Italia). E’ il terzo bando consecutivo in un anno di questo tipo che non trova ...

Roma - linee periferiche : errori nel bando e bocciatura Tar. La Gara salta e il gestore (scaduto) incasserà altri 200 milioni : L’assessore capitolino ai Trasporti, Linda Meleo, avrebbe già voluto procedere alla revoca del contratto di servizio nel 2017. Virginia Raggi, addirittura, aveva affermato che “il servizio viene gestito malissimo”. E invece, una serie di errori paradossali nella presentazione del nuovo bando, unita alla bocciatura della gara da parte del Tar del Lazio, permetterà alla società privata che gestisce il 20% del trasporto di superficie a ...

Atletica - Europei indoor 2019 : i favoriti Gara per gara. Tante stelle pronte per la battaglia a Glasgow : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, si preannuncia grande spettacolo in terra scozzese con tanti atleti pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglia. Analizziamo nel dettaglio tutte le gare inserire in calendario con favoriti e outsider. MASCHILE: 60 METRI – Pronostico davvero molto aperto e gara incerta. Il britannico RIchard Kilty difende il titolo, ...

Napoli - Gara di solidarietà per Sara : un concerto per il viaggio della speranza negli Usa : Parte la gara di solidarietà per salvare Sara, bimba napoletana di 4 anni affetta da una malattia rara, chiamata amartoma ipotalamico. La piccola dovrà sottoporsi a una delicata e...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series in Bulgaria. C’è Frank Chamizo - sono 12 gli azzurri in Gara : Sarà un fine settimana molto importante per gli azzurri della Lotta: in programma a Ruse, in Bulgaria, infatti a partire da domani e fino a domenica sono in programma le Ranking Series di Lotta libera e Lotta femminile, per le quali il team manager azzurro Lucio Caneva ha convocato 12 azzurri, tra i quali spicca il nome di Frank Chamizo. Così Lucio Caneva al sito federale presenta la competizione bulgara: “Questo torneo è importante, in ...

Gran Premio di Matematica : in Gara 150 Istituti Superiori : In gara 150 Istituti Superiori di tutta Italia, coinvolta anche una scuola di Messina. “Gran Premio di Matematica Applicata”: finale per studenti

Il semaforo del Garante : "Un bollino verde per la fibra ultraveloce - rosso per il rame" : ROMA - Adesso il semaforo del Garante delle Comunicazioni, l'AgCom, diventa obbligatorio. Da oggi funzionerà a pieno regime, senza più eccezioni. Tutti gli operatori che ci vendono connessioni a ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i favoriti Gara per gara. Kristen Wild guida la corazzata olandese - Gran Bretagna molto temibile negli inseguimenti : Si apre oggi la settimana più importante per la stagione del Ciclismo su pista. Da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo andranno infatti in scena a Pruszkow, in Polonia, i Mondiali 2019. La rassegna iridata raccoglierà le stelle del panorama internazionale e vedrà l’Italia possibile protagonista in diverse specialità. Nei cinque giorni di gare saranno assegnati in totale 20 titoli (10 a livello maschile e 10 a livello femminile). Lo ...

A Firenze interrogatorio di Garanzia per i coniugi Renzi : I genitori dell'ex premier - ai domiciliari dallo scorso 18 febbraio - hanno risposto alle domande del gip sull'inchiesta che li vede accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni

Superbike - Phillip Island - Gara2 : 'la Kawasaki migliore di sempre' non basta a Jonathan Rea : Sul compagno di team, il quattro volte campione del mondo ha speso comunque parole molto positive: "Leon è come una boccata d'aria fresca all'interno del KRT. Stiamo lavorando in modo abbastanza ...