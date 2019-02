Erika Stefani inchioda Luigi Di Maio e M5s : 'Il premier sa tutto'. Autonomie - grillini travolti : La svolta ancora non c'è stata, ma l'accelerazione sì. Sulla autonomia Matteo Salvini ha spiegato a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio , nel vertice a Palazzo Chigi di mercoledì sera, che la Lega non ha ...

Erika Stefani : 'L'autonomia per le Regioni dopo le europee? Da parte dei Cinque Stelle non sarebbe leale' : 'Io penso che sia del tutto corretto che su un tema di questa portata ci sia un coinvolgimento del Parlamento . E sono assolutamente a disposizione perché questo coinvolgimento avvenga'. Erika Stefani ,...

Erika Stefani : "L'autonomia per le Regioni dopo le europee? Da parte dei Cinque Stelle non sarebbe leale" : "Io penso che sia del tutto corretto che su un tema di questa portata ci sia un coinvolgimento del Parlamento. E sono assolutamente a disposizione perché questo coinvolgimento avvenga". Erika Stefani , in una intervista a Il Corriere della sera, afferma che non c'è alcuna battuta di arresto sull'aut

Erika Stefani : "Testo sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna domani in cdm" : "Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.Intanto il presidente della Regione Campania afferma: "Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le ...