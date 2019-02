Chelsea | mercato bloccato e gaffe sui social | ' Chi vorreste comprare?' E spunta Romagnoli

Chelsea - dopo il ko con il City Sarri traballa sempre più - ma lo stop al mercato lo rafforza : Non c'è pace a Stamford Bridge. Il Maestro della Grande Bellezza a Napoli, idolatrato come l'artefice della riscossa partenopea contro lo strapotere juventino, viene subissato di cori offensivi dal ...

La Fifa stanga il Chelsea : due sessioni senza mercato. E Higuain rischia : stangata della Fifa sul Chelsea che nelle prossime due sessioni di mercato non potrà acquistare calciatori. Lo ha deciso la commissione disciplinare che ha sanzionato il club londinese per 29 violazioni relative ai trasferimenti e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni, tra cui l'ex attaccante Bernard Traorè. Il Chelsea può fare ricorso al massimo lunedì, ma nel frattempo dovrà regolarizzare entro 90 giorni la situazione dei ...

Chelsea - mercato bloccato per due anni : Higuain torna alla Juventus? : Il Chelsea sta vivendo una stagione davvero amara dato che in Premier League le cose non vanno per il verso giusto e il rapporto con Maurizio Sarri sembra deteriorato. Solo una vittoria in finale di ...

Chelsea - Higuain torna alla Juve con il blocco del mercato. Futuro incerto per Hazard e Kovacic : LONDRA - Che stangata per il Chelsea . La Fifa ha sanzionato i Blues con il blocco del mercato in entrata fino al 2020 , a causa di alcune irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni. Un ...

