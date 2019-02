Carige e il piano dei commissari

Piazza Affari e Borse europee attese in moderato calo in avvio - oggi il piano di Carige : Ma l'attesa maggiore sarà per il rapporto della Commissione europea sull'economia dell'Eurozona e sui singoli paesi. Gli operatori temono che arrivi un nuovo giudizio negativo per l'Italia. Tra i ...

Carige prepara il piano e cerca un compratore genova : Mentre imperversa la polemica politica sul decreto salva-Carige licenziato dal governo lunedì sera, con il governo diviso sull’eventuale nazionalizzazione, i commissari della banca genovese scommettono sul contrario. Spiegano che lo strumento messo a punto a Roma è sì fondamentale per dare sicurezza alla banca (e tranquillizzare i correntisti, ossi...

Piano B per Carige - lo Stato nel capitale : Pronti un miliardo e 600 milioni di euro per il salvataggio. Sga e Credito Fondiario in pista per la cessione delle sofferenze

Piano salva-banche in arrivo per il gruppo Carige : cosa il Governo è pronto a fare : Lo Stato potrà acquistare azioni emesse da Banca Carige fino ad un miliardo ed entro sei mesi , su azione del Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF,. Il Piano sarà ripresentabile qualora non ...

Carige - il piano del governo : allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo - garanzie per altri 3 : Si accende lo scontro dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie e ricapitalizzazione. Intanto emergono i dettaglio del decreto entrata ieri sera in Consiglio dei ...

Carige - dopo l'incontro con i sindacati confermato il piano industriale a febbraio - 'banca in sicurezza' : Carige non può finire in mani sbagliate " conclude Masi " perché è importante per il territorio e per l'economia di questa regione". Leggi anche la strategia Carige, 'entro febbraio nuovo piano ...

Il Governo vara il piano per il salvataggio di Banca Carige e Renzi ironizza sul cambiamento : Che cosa prevedono le misure del Governo? La "possibilità per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e ...

Carige : “La nazionalizzazione è solo un’ipotesi”. Un nuovo piano entro febbraio : Un piano industriale di Carige entro la fine di febbraio, che garantirà «un percorso credibile non solo dal punto di vista della sostenibilità operativa ma anche,e soprattutto, in termini di attrattività in ottica di aggregazione». Una nota dell’istituto ligure chiarisce le prossime tappe per i manager-commissari che guidano l’isitituto dopo il com...

Un piano per salvare Carige. Salvini : "Difendiamo i risparmiatori" : Il governo prepara un piano per "salvare" Carige, la banca di Genova commissariata - per la prima volta in Italia - dalla Bce.Un modo per "difendere i risparmiatori", sottolinea il vicepremier Matteo Salvini che prende le distanze dal decreto Salvabanche del Partito democratico che allo stesso modo aveva permesso il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena."Mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo ...

Carige : piano entro febbraio - attraente in ottica aggregazione : Milano, 8 gen., askanews, - Il piano industriale di Banca Carige 'che verrà presentato entro fine febbraio potrà prevedere un percorso credibile non solo dal punto di vista della sostenibilità ...

Carige - i Commissari domani a Roma : pronta la bozza per un piano di mercato : domani gli incontri al Fondo interbancario e in Banca d’Italia. Prime bozze per un piano di «pulizia» della banca senza aiuti di Stato....