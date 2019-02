Meizu Zero è lo smartphone più strano di MWC 2019 | ma ha il suo perché video

Dove comprare il Meizu Zero - lo smartphone senza porte né pulsanti : Caratteristiche Meizu Zero La curiosità di appassionati e addetti ai lavori nei confronti del nuovo smartphone è ampiamente giustificata: il prodotto di Meizu è il primo al mondo senza pulsanti ...

Al via le campagne Indiegogo per il gamepad MUJA e per l’enigmatico Meizu Zero : MUJIA e Meizu Zero, due progetti decisamente particolari, iniziano la propria avventura su Indiegogo, dove cercano di raccogliere i fondi per la loro realizzazione. L'articolo Al via le campagne Indiegogo per il gamepad MUJA e per l’enigmatico Meizu Zero proviene da TuttoAndroid.

Meizu Zero - lo smartphone senza pulsanti : Meizu ZeroMeizu ZeroMeizu ZeroMeizu ZeroNella lista degli smartphone più interessanti che potremmo vedere al Mobile World Congress di Barcellona si è appena aggiunto di prepotenza Meizu Zero, un concept phone unico nel suo genere perché completamente privo di aperture verso l’esterno (da qui il nome). Presentato in queste ore dalla cinese Meizu, in effetti è chiuso all’interno di una scocca in ceramica del tutto sigillata e ...