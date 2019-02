wired

: Il quizzone sul Carnevale, perché sì - micheleiurillo : Il quizzone sul Carnevale, perché sì - MilanoCitExpo : Il quizzone sul Carnevale, perché sì #DipartimentoInnovazioneTecnologia - quarto_stato : 'UNA SCARPA!' Qualche scatto della serata con Lipu Varese e Biomaterra - ascoltando la Natura che ci hanno accomp… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il termine, concordano la maggior parte delle fonti, deriva dal latino carnem levare, ossia togliere la carne, in riferimento al ricco banchetto che si teneva il giorno precedente l’inizio della Quaresima, periodo dell’anno che precede la Pasqua, nel quale, per tradizione, si osservavano dieta e digiuno.Si tratta di una festività di origine cattolica celebrata in diversi paesi in giro per il mondo, ognuno con le sue tradizioni, usanze, costumi, dolci caratteristici e maschere che lo simboleggiano.Se pensate di essere veri Rei Momo (i re delbrasiliano), o volete semplicemente mettervi alla prova, misuratevi con le domande del nostro quiz:Ilsulsì Wired.