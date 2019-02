Vialli con il sorriso | ' Mi sopporterete a lungo' Il tumore ora fa meno paura

Vialli racconta : "Cancro? Non è stato facile - ma ora sto bene" : Gianluca Vialli il ricevente del premio 'Il bello del calcio', in memoria di Giacinto Facchetti: ' Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i ...

Gianluca Vialli : La battaglia contro il cancro procede bene : credo che dovrete sopportarmi per molto tempo : La battaglia di Gianluca Vialli contro il cancro continua e "procede bene". A dirlo è lo stesso ex calciatore che ha ritirato il premio "Il bello del calcio", in ricordo a Giacinto Facchetti,. "Mi immagino che quando la giuria ha deciso di premiare me, avranno detto 'diamolo a Vialli, che magari l'anno venturo è troppo tardi. A proposito di cancro, io sto bene, tutto procede bene. Non è stato un periodo bellissimo, ce la sto mettendo tutta e mi ...

Sampdoria - si riforma la Sampd'oro... a cena con Vialli : ... nell'ambito del decennale della scomparsa di Candido Cannavò, celebre direttore de La Gazzetta dello Sport. In serata poi ci sarà una cena da non perdere: si riunirà infatti gran parte di quella ...

Sampdoria - ecco come nasce e a che punto è la trattativa con Vialli : Per mezzo di questo portale le società sportive possono raccogliere capitali da tifosi ed investitori provenienti da qualunque parte del mondo. In Italia hanno utilizzato uno strumento simile il ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “incontro con Vialli? Ecco la verità” : Cessione Sampdoria – “Io non vendo e lo ripeto. E non ho ricevuto offerte. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere?”. Sono le importanti dichiarazioni di Massimo Ferrero, numero uno blucerchiato. “Voglio portarla a vincere qualcosa – ha detto a RMC Sport – Vialli me lo ricordo come calciatore ma non l’ho mai ...

Sampdoria - un fondo con a capo Vialli vuole rilevare la società? Ecco la risposta di Ferrero : Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato dell’ipotesi relativa alla cessione del club doriano ad un fondo americano Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha chiuso al momento alla possibilità di vendere la società. Parlando all’Ansa il patron ha voluto confermare il proprio impegno con il club doriano, nonostante le voci di un interessamento da parte di un fondo americano promosso da Gianluca Vialli: “Ho letto anche io ...

Calcio : Gianluca Vialli potrebbe diventare capo delegazione della Nazionale Italiana. Il ritorno della storica coppia con Mancini? : Una vecchia coppia tanto apprezzata sul rettangolo di gioco potrebbe tornare a ricostituirsi. E’ il caso di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i “Gemelli del gol” ai tempi dello scudetto della Sampdoria, che in vesti diverse potrebbero riprendere a lavorare insieme. Vialli, infatti, potrebbe diventare il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di Calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avuto un colloquio ...

Nazionale - incontro Vialli-Gravina in Federcalcio : sul tavolo il ruolo di capo-delegazione azzurro : Il presidente della FIGC ha incontrato Vialli per proporgli il ruolo di capo-delegazione della Nazionale azzurra Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incontrato oggi in Federcalcio verso l’ora di pranzo l’ex giocatore della Nazionale Gianluca Vialli. L’idea su cui si lavora è quella di inserirlo con un ruolo attivo in federazione come capo-delegazione della Nazionale. Gravina ha sempre sottolineato la sua volontà ...