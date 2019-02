Muore due settimane dopo l' incidente

Padova - scontro frontale tra due auto : Valentina Muore a 29 anni mentre va dal fidanzato : Tragico incidente a Grantorto, in provincia di Padova, dove si sono scontrate frontalmente due auto: una 29enne, Valentina Pigatto, è morta sul colpo mentre andava dal fidanzato a cena, e quattro persone sono rimaste feriste, tra cui due sorelle di 14 e 16 anni, che non sono in pericolo di vita nonostante i politraumi riportati.Continua a leggere

Napoli : Stella Muore a soli 28 anni - lascia due figli e un compagno : L'ennesima morte provocata da un brutto male. L'ultimo drammatico episodio è stato registrato in provincia di Napoli, esattamente nel noto comune di Torre Annunziata, dove la ventottenne Giuseppina Scaramella, giovane madre di due bambini, conosciuta da tutti come Stella, si è spenta dopo una lunga battaglia contro probabilmente un tumore. Alla fine la malattia ha avuto la meglio, nonostante la donna avesse combattuto e ricevuto le cure del caso ...

Torino : neonato rimandato a casa con l'indicazione di fargli l'aerosol Muore dopo due giorni per polmonite : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo - al momento a carico di ignoti - a seguito della morte di un neonato di 20 giorni che due giorni prima, a causa di una tosse ...

Madre di due bimbi Muore sul Monte Legnone : Madre di due bimbi muore in montagna Al momento non si conoscono i dettagli dell'incidente costato la vita alla donna. Con lei, impegnata nella fatale escursione domenicale in quota, c'erano altri ...

Corigliano Rossano - due fratelli restano coinvolti in grave incidente stradale : Muore 19enne - ferito 15enne : Corigliano Rossano , COSENZA, Un diciannovenne è morto ed il fratello 15enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Santa Lucia a Corigliano Rossano. I due fratelli viaggiavano ...

Veterinario Muore in palestra mentre fa spinning : gestiva due cliniche per animali : Un di 62 anni, Giorgio Zanetti , è morto per infarto in palestra mentre faceva . L'uomo, titolare di due cliniche per animali a Zanè e a Schio, si è sentito male verso le 20.30 di ieri sera mentre ...

Modena - auto fuori strada : Muore un giovane di 29 anni - ferite due ragazze : Il tragico incidente stradale è avvenuto nella notte a Modena sulla complanare Einaudi. Un giovane di ventinove anni, alla guida di un’auto che è uscita fuori strada, è morto sul colpo. Con lui viaggiavano due giovani donne di ventuno e ventisette anni: entrambe sono rimaste ferite e portate in ospedale.Continua a leggere

Schianto sulla Sorrentina - Muore una donna : due feriti : CASTELLAMMARE DI STABIA. Tragedia sulla Statate 145 Sorrentina, nel comune di Castellammare, dove in un incidente stradale è morta una donna. Gravemente ferito un automobilista che viaggiava su un'...

Tragica carambola tra 4 auto in autostrada - Deborah Muore a 45 anni : lascia due figli : La donna, da poco residente in zona, conosceva ancora poco le strade del territorio e così aveva deciso di prendere l’autostrada. Una scelta che si è rivelata fatale. Deborah Liberati è rimasta intrappolata nell'abitacolo dopo un violento schianto in A4 che ha coinvolto quattro vetture causando anche quattro feriti.Continua a leggere

Valanga nella zona di Saint-Pierre - Muore 44enne. Salvi due compagni : E' stata causata probabilmente dalla rottura di una placca di neve trasportata dal vento la Valanga che ha travolto e ucciso nel primo pomeriggio di oggi uno scialpinista, nella zona di Vetan (Saint-Pierre) in Valle d'Aosta. La slavina e' caduta per circa 200 metri. La vittima e i suoi due compagni rimasti illesi avevano da poco effettuato la salita della punta Oilletta (2.616 metri di quota), erano poi scesi e stavano nuovamente risalendo verso ...

Anziana travolta da due auto Muore dopo ricovero in ospedale : Chieti - È deceduta questa notte nell'ospedale di Chieti l'Anziana che ieri sera (martedì 29) è stata investita da due auto in viale Dalmazia a Vasto marina. Lina Potalivo, questo il nome della donna che aveva 78 anni, originaria di Montenero di Bisaccia (Campobasso), ma residente a Vasto, stava attraversando la strada nelle vicinanze delle strisce pedonali quando è stata investita prima da una Fiat Stilo ricadendo ...

Argentina - bimbo Muore a due mesi schiacciato dall'ascensore : Una terribile tragedia si è verificata in Argentina, precisamente a San Telmo, in un palazzo di Bolivar Street. L'edificio, che risale al 1960 ed è alto 10 piani, è dotato anche di due ascensori, i quali arrivano entrambi al nono piano. Secondo quanto si apprende dalla stampa Argentina, pare che la madre stesse entrando con il passeggino quando l'ascensore improvvisamente si è avviato con la porta ancora aperta, chiamato probabilmente da un ...