Milano | incendio sul tetto di un palazzo Via Turati riaperta dopo un' ora FOTO

Incendio a Milano - fiamme in palazzo di largo Donegani Mille persone in strada|Live Il fuoco sul tetto : immagini : Il rogo è partito dall’ultimo piano dello stabile nel cuore di Milano. Secondo le prime informazioni, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Al lavoro quattro squadre di vigili del fuoco. Via Turati chiusa e traffico in tilt

Incendio sui binari in Calabria - treni per Roma e Milano in ritardo fino a 13 ore : Ritardi per i treni, tra maltempo e un Incendio in Calabria. Non c'è solo il maltempo a causare disagi per chi deve prendere un treno tra Sicilia e Calabria. Fra...

Milano - incendio in appartamento/ Video Brera - fiamme altissime : nessun ferito : incendio Milano, paura in zona Brera: le fiamme hanno distrutto un appartamento abitato da studenti, fortunatamente non ci sono feriti. Ecco il Video.

Milano. Grande spavento per un incendio in una palazzina di Via Volta : Paura tra i passanti e tra gli inquilini per un incendio in una palazzina di Via Volta. E’ successo in

Milano - incendio in via Volta : in fiamme appartamento all'ultimo piano - : Sette auto dei Vigili del Fuoco stanno allontanando tutte le persone presenti sulla via, sempre molto frequentata per la presenza di bar e ristoranti

Milano - incendio in via Volta : in fiamme appartamento all'ultimo piano : Milano, incendio in via Volta: in fiamme appartamento all'ultimo piano Sette auto dei Vigili del Fuoco stanno allontanando tutte le persone presenti sulla via, sempre molto frequentata per la presenza di bar e ristoranti Parole chiave:

Milano : Bolognini - 'no evacuati dopo incendio via Molise - a lavoro su cause' : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "A questo punto non è ancora possibile fare una ricostruzione sufficientemente attendibile di quanto accade - ha proseguito Bolognini - e stabilire la volontarietà o meno dell'evento. Quello che è certo è che la serratura della porta nuova, in ferro, della cantina, che