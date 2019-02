Inter | Wanda Nara | ' Icardi non è un mostro'

Inter - Marotta non ha fretta : “rinnovo di Icardi? Nessuna scadenza - abbiamo un impegno con Wanda Nara” : Il direttore generale dell’Inter ha parlato del rinnovo di Mauro Icardi, sottolineando come non sia prevista alcuna scadenza al momento Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Mauro Icardi, l’Inter infatti potrebbe presentare una proposta per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Spada/LaPresse Sulla questione si è soffermato Beppe Marotta, Intervenuto prima del match di ...

Inter - Wanda Nara : 'Il gesto di Perisic dà tranquillità? Icardi non è un mostro' : MILANO - Al termine di un'altra settimana di stallo, Wanda Icardi torna a parlare della situazione del marito Mauro Icardi che ha saltato anche la trasferta di Firenze dell'Inter. 'Nel calcio ci sono ...

Caso Icardi - Wanda Nara rincara la dose : nuovo pesante attacco all’Inter in diretta tv : La moglie-agente dell’attaccante argentino è tornata a parlare del Caso Icardi in diretta tv, lanciando l’ennesima frecciata all’Inter Un finale di gara da dimenticare per l’Inter, privata del successo sulla Fiorentina da una decisione sbagliata dell’arbitro Abisso. Ma, come se non bastasse già la rabbia per il 3-3 arrivato al 101° minuto di gioco, il club nerazzurro si è visto scagliare contro altre frecciate ...

Inter - Wanda Nara sbotta contro Cassano : "Basta dire cazz..." : Fiorentina-Inter è stata una partita intrisa di polemiche, con i nerazzurri furiosi per il rigore concesso alla viola nel finale di partita. In tutto questo caos, però, si è trovato ancora il modo di ...

Caos Inter - Wanda Nara a Tiki Taka lancia bordate a Perisic : nel mirino il gesto del croato : E’ in corso una nuova puntata di Tiki Taka, animi caldissimi in studio quando si parla delle situazione arbitrali relativi al posticipo tra Fiorentina ed Inter. Poi l’Intervento della moglie di Icardi, Wanda Nara che lancia bordare anche a Perisic: “Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l’atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto ...

Wanda punge ancora l’Inter? La ‘verità’ del post social della moglie di Icardi poco prima di Fiorentina-Inter [FOTO] : Wanda Nara ancora pungente sui social, ma questa volta si tratta di una ‘risposta’ alla cognata Ivana L’Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno ancora raggiunto un punto d’incontro per proseguire insieme, risolvendo del tutto gli ‘screzi’ che hanno inasprito tutta la vicenda. Intanto, a mettere ancora più pepe alla situazione ci pensa la sorella di Mauro Icardi, Ivana, che non ha mai nascosto il suo ...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Faremo una proposta - preso impegno con Wanda Nara' : La questione del rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter . Dopo il caos delle ultime settimane, con la decisione della società di dare la fascia di capitano ad Handanovic, a ...

Inter - la sorella di Icardi ancora contro Wanda Nara : “isolato da squadra e famiglia per colpa della moglie” : Ivana Icardi ha puntato il dito contro Wanda Nara, moglie del fratello Mauro, messo da parte dallo spogliatoio dell’Inter Ivana Icardi non si può certo dire che ami Wanda Nara. La sorella di Mauro Icardi, centravanti dell’Inter, crede che la moglie di Maurito gli stia facendo del male e ad ogni occasione utile lo sottolinea. Ivana lo ha fatto anche oggi ai microfoni di Diva & Donna: “Ho deciso di espormi perché il ...

Inter-Icardi-Wanda - il nuovo format del campionato diventa «Casa Nara» : Dopo la Var, la Nar. Un nuovo format è stato aggiunto allo spettacolo televisivo del calcio. Va in onda come siparietto durante le partite dell'Inter subito dopo le azioni salienti, o gli highlights ...

Ripicche - lacrime e visite fiscali a bordo campo : Wanda e Icardi fischiati al Meazza : l'Inter guarda avanti : La Gazzetta dello Sport torna su Mauro Icardi e Wanda Nara, spiegando come la presenza dei due ieri al Meazza non sia passata inosservata, raccogliendo il dissenso dei tifosi. 'Un periodo di felicità con 8 gol segnati, ...

Wanda Nara e Icardi a Inter-Rapid Vienna : la coppia presente a San Siro. FOTO : La coppia argentina, come già successo in occasione del match interno contro la Sampdoria, ha fatto la sua comparsa allo stadio per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. L'attaccante, non ...

Inter Icardi salta Firenze - Wanda su instagram lo esorta a partire : Icardi Inter – ”Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore” è il messaggio che Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha pubblicato nella tarda serata in una delle stories di instagram. Icardi Inter, Wanda lo allontana da Milano Parole che sembrerebbero destinate al club nerazzurro. Un messaggio […] L'articolo Inter Icardi salta Firenze, Wanda su instagram lo ...

Wanda fa tremare l'Inter : 'Allontanati quando non ti danno valore' : E adesso i tifosi dell' Inter ricominciano a tremare. Merito o colpa della story su Instagram pubblicata nella notte da Wanda Nara . 'Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e ...

Inter - visite lampo per Icardi : con lui anche Wanda : Quarantacinque minuti per Mauro Icardi all'Humanitas di Rozzano dove si è sottoposto a dei controlli medici al ginocchio e alla caviglia. Ad accompagnare l'attaccante dell'Inter anche la moglie-agente ...