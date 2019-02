Il Segreto non va in onda in prima serata domani su Rete 4 | ecco perché

Google si spiega sul caso Nest : il microfono integrato non avrebbe dovuto essere un Segreto : Google mette chiarezza sulla faccenda di Nest Guard, e del microfono al suo interno di cui nessun utente sapeva nulla: si è trattato di un errore. L'articolo Google si spiega sul caso Nest: il microfono integrato non avrebbe dovuto essere un segreto proviene da TuttoAndroid.

Non mentire - anticipazioni seconda puntata : il Segreto di Laura : Non mentire anticipazioni seconda puntata con Alessandro Preziosi: chi sta mentendo? È iniziata su Canale 5 Non mentire la nuova fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La serie – remake della britannica Liar – è composta in tutto da tre puntate: le restanti due andranno dunque in onda domenica 24 febbraio e domenica […] L'articolo Non mentire, anticipazioni seconda puntata: il segreto di Laura proviene da ...

Il Segreto - trame : Antolina elimina il padre di Elsa per non farsi smascherare : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la telenovella campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Sara Sierra. La promessa sposa di Isaac, infatti, mostrerà il suo vero volto, quando arriverà addirittura a commettere un omicidio pur di non venire scoperta da Elsa. Il Segreto: Elsa e Don Amancio indagano su Antolina La pazzia di ...

Mia Martini - Loredana Bertè e il dramma Segreto in famiglia : 'Perché non posso perdonare mio padre' : 'Speravo di vincere anche per riscattare mia sorella Mimì'. Loredana Bertè e tutta la delusione di Sanremo, nel nome di Mia Martini . La cantante 68enne confida al Corriere della Sera di aver creduto ...

Gigi Buffon come Valentino Rossi - la giovinezza non ha età : “il nostro Segreto? Vi dico qual è” : Il portiere del Paris Saint-Germain ha festeggiato da poco 41 anni, ma continua la sua carriera senza fissare alcun limite Valentino Rossi compie oggi 40 anni, Gigi Buffon invece ha già tagliato il traguardo dei 41. Nessuna voglia di smettere, anzi entrambi continuano a vivere sulla cresta dell’onda senza curarsi del tempo che passa. AFP/LaPresse Se il Dottore ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, il portiere del PSG ha ...

Spoiler Il Segreto : la figlia di Emilia e Alfonso non vuole più rivedere il marito Gonzalo : Le trame della telenovela spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, sono sempre più emozionanti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci dicono che scoppierà una storica coppia che in passato è stata costretta a fuggire da Puente Viejo. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleòn) e Gonzalo Castro (Jordi Coll), che oltre ad aver affrontato la ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 22 febbraio : Julieta viene fermata e non uccide Prudencio : Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire dal 17 al 22 febbraio. La telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5, come abitudine consolidata delle ultime settimane, tutti i pomeriggi dalla domenica al venerdì oltre che il martedì sera in prima serata su Rete 4. Ci sarà così ampio spazio per gli sviluppi delle trame che si concentreranno ancora su Antolina e l'odio crescente per Elsa. ...

Il Segreto di Mouratoglou : “ho scoperto Tsitsipas su YouTube! L’ho subito invitato nella mia accademia non appena…” : Patrick Mouratoglou, coach di Serena Williams, ha spiegato di aver scoperto Tsitsipas, allora 16enne, in un video su YouTube: fu ‘amore’ a prima vista Stefanos Tsitsipas è uno dei talenti più cristallini del tennis mondiale. Il giovane tennista greco ha vissuto un 2018 da urlo che lo ha portato a ridosso della top 10 mondiale (attualmente è 12°) e gli ha permesso di vincere l’ATP di Stoccolma e le Next-Gene ATP Finals. ...

Sanremo - pasticcio televoto : Segreto al Festival - non a «X Factor» : Confondere il televoto con il verdetto popolare non conviene, anche se Sanremo è una cosa e la democrazia un?altra. Eppure il televoto ricorda molto quella «democrazia...

Autonomia : Pd Veneto - Roma svela Segreto di Fatima : non c'è accordo con le Regioni : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - “Ancora non c’è accordo: finalmente è stato svelato il segreto di Fatima sull’Autonomia. Ma a Roma, non a Venezia. La Regione non ha mai dato ‘segni di vita’, da mesi chiediamo a Zaia di riferire in aula, un obbligo previsto dalla legge approvata a novembre 2017, senza

Il Segreto spoiler spagnoli : Fè non vuole lasciare Puente Viejo senza Mauricio : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, ambientato a Puente Viejo e sempre ricco di colpi di scena esclusivi. Le anticipazioni degli episodi spagnoli in onda la prossima settimana, svelano che Fè dopo essere riuscita ad inscenare la sua morte per sfuggire dalle grinfie di un suo ricattatore, sarà costretta a fare un grande passo. In particolare l’ex domestica di Francisca Montenegro dovrà sparire dal paese, ma ...

Spoiler Il Segreto : Antolina ordina al marito Isaac di non avvicinarsi più ad Elsa : Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani nelle puntate attuali della soap opera “Il Segreto”, due new entry lottano per lo stesso uomo. Si tratta di Antolina (Maria Lima) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco), che fanno di tutto per poter rimanere al fianco di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). Purtroppo ad avere la meglio sarà l’ex domestica perché farà credere al carpentiere di aspettare un figlio da lui, per farlo allontanare ...

Coppa Italia – Atalanta show - Gasperini soddisfatto : “non corriamo e basta - oggi gioco di qualità! Nessun Segreto - ma…” : Gasperini analizza la vittoria dell’Atalanta di questa sera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: le parole dell’allenatore della squadra bergamasca dopo il secco 3-0 al club bianconero Una partita impeccabile, questa sera, per l’Atalanta: allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la squadra bergamasca è riuscita a mettere in difficoltà la Juventus, eliminandola definitivamente dalla Coppa Italia grazie ...

Juventus - Boniek svela il Segreto dei bianconeri : “vincono anche quando giocano male - non c’è storia” : Il dirigente polacco ha parlato del campionato italiano, sottolineando la forza della Juve rispetto alle avversarie “E’ finita prima di cominciare, un’altra storia come serietà ed esperienza, la Juventus gioca sempre per vincere. Ieri ha giocato forse la peggior partita del campionato ma ha vinto contro la Lazio e questa è la sua forza“. Sono le parole dell’ex centrocampista offensivo della Juventus, Zbigniew ...