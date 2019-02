Glenn Close | la grande sconfitta degli Oscar 2019

Le pagelle degli Oscar 2019 : con Roma trionfa Netflix - voto 10 - - Colman «ruba» la statuetta a Glenn Close - voto 8 - : Certo non passa inosservato il fatto che il film dai 3 Oscar «Roma» è voluto, prodotto, distribuito nel mondo dalla piattaforma Netflix agguerritissima rivale della vecchia Hollywood. Le discussioni ...

Oscar 2019 - Glenn Close la grande sconfitta : sette candidature e mai la statuetta : Nel suo speech di ringraziamento Olivia Colman – la Regina Anna de La Favorita – le ha chiesto praticamente scusa. Sì perché lei, 44 anni, britannica alla sua prima anche se meritatissima candidatura, ha strappato praticamente di mano l’Oscar a Glenn Close, 71 anni, d’oro vestita, che per la settimana volta non è riuscita a salire sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Nonostante la sua performance in The Wife ...

OSCAR 2019/ Tutti i vincitori : Green Book miglior film a sorpresa - beffa Glenn Close : OSCAR 2019, Tutti i vincitori: Green Book miglior film a sorpresa, Rami Malek miglior attore protagonista. beffa per Glenn Close e La Favorita. sorpresa alla notte degli OSCAR 2019 dove a portare a casa la statuetta più ambita, quella per il “miglior film” è stato Green Book di Peter Farrelly. beffa per Glenn Close che non è riuscita a vincere l’OSCAR come miglior attrice assegnato, invece, ad Olivia Colman per “La Favorita”. Glenn Close si ...

Oscar 2019 : tutto su Glenn Close - che dopo 7 nomination meriterebbe la vittoria : Attrazione fatale (1987)Le relazioni pericolose (1988)La Carica dei 101 (1995)Paradise Road (1996)Mars Attack! (1996)Albert Nobbs (2011)The Wife (2017)Non capita spesso che un’attrice semisconosciuta ottenga la nomination all’Oscar al suo primo film, senza che nessun regista l’abbia mai scritturata prima. Glenn Close è l’eccezione che conferma la regola: nei suoi primi tre ruoli al cinema, rispettivamente ne Il mondo ...

Oscar - migliore attrice : la critica vuole Olivia Colman - il pubblico Lady Gaga e la giustizia Glenn Close : La critica vuole Olivia Colman, il pubblico Lady Gaga e la giustizia Glenn Close. Che, con 7 nomination all’Oscar mai vinto, probabilmente e meritatamente trionferà per il suo toccante ruolo di moglie segregata (ma geniale) in The Wife di Björn L Runge. A completare la cinquina, la candidatura da protagoniste per l’absolute beginner messicana Yalitza Aparicio e la pur brava Melissa McCarthy è già un trofeo. Regina King Se sul fronte delle ...

Oscar 2019 alla miglior attrice : datelo a Glenn Close - per piacere : A 71 anni Glenn Close non ha ancora un Oscar sul caminetto, ma è da tempo seconda tra quelli che, con più nomination, lo meriterebbero. Piccolo dettaglio, nella lista dei primi 10, Glenn Close e Amy Adams (in nomination anche lei, ma come non protagonista) sono le uniche ancora vive. Il ruolo di The Wife - Vivere nell'ombra, poi, la valorizza molto bene. Non è solo, come per molte altre sue interpretazioni, interessante per la sua storia (i ...

Glenn Close : «La sensualità non diminuisce invecchiando» : Glenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseGlenn CloseUna settantenne favolosa. Glenn Close, 71 anni, ha iniziato il 2019 nel migliore dei modi. La star americana ha vinto prima un Golden Globe come «miglior attrice» in un film drammatico, e adesso ha fatto il bis ai SAG Awards. E per il ruolo da protagonista in The Wife – Vivere nell’ombra, in cui ...

Rami Malek e Glenn Close vincono gli 'Screen Actor Guild Awards' : Rami Malek e Glenn Close hanno fatto un passo importantissimo verso la conquista del premio Oscar, portandosi a casa lo 'Screen Actor Guild Awards' come miglior attore e miglior attrice protagonista. ...

Ai SAG Awards trionfano 'Black Panther' - Glenn Close e Rami Malek : Il film campione d'incassi in Nord America ha vinto come Miglior cast, superando 'A star is born' di Bradley Cooper, 'BlackkKlansman' di Spike Lee e il celebratissimo 'Bohemian Rhapsody'

SAG Awards 2019 - tutti i vincitori (con Rami Malek e Glenn Close verso l'Oscar) : I premi più vicini temporalmente agli Oscar sono quelli che regalano i migliori piccoli colpi di scena, ravvivando la corsa alle statuette sul finale. Non è così, per questa edizione, che conferma gli esiti e i trend di tutte le serate di grandi riconoscimenti che l'hanno preceduta nell'ultimo mese. La trasformazione di Rami Malek in Freddie Mercury sarebbe da Oscar come l'intensità di Glenn Close in The Wife. ...

Sag Awards 2019 - trionfano Rami Malek e Glenn Close. E “Black Panther” fa la storia : Sono Rami Malek e Glenn Close i trionfatori dei Sag Awards 2019, vincitori del premio come migliori attori. Ma è Black Panther a fare la storia, con il riconscimento per il miglior cast, praticamente il corrispettivo del premio per il miglior film agli Oscar, primo film di supereroi nella storia ad aggiudicarsi una statuetta di questo peso, un film all black che è stato non solo il vero blockbuster della stagione americana, ma uno straordinario ...

Oscar - sfida fra Roma e La favorita Lady Gaga e Glenn Close in corsa come miglior attrice : Alla 91ma edizione degli Oscar, che verranno consegnati il 24 febbraio a Los Angeles, il duello sarà tra 'Roma', il potente 'amarcord' di Alfonso Cuaròn, e 'La favorita' di Yorgos Lanthimos: entrambi ...

Lady Gaga e Glenn Close un premio per due ai Critics' Choice Awards : I critici americani premiano Roma , l'Amarcord di Alfonso Cuarón, con quattro riconoscimenti: miglior film, miglior regista, miglior fotografia, firmata sempre dal regista messicano, e miglior film ...