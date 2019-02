Ex collaboratrice denuncia Trump | avrebbe provato a baciarla senza il suo consenso

huffingtonpost

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Una donna ex membro dello staff della campagna elettorale di Donaldaccusa il presidente americano di averla baciatail suoprima di un comizio il 24 agosto del 2016 a Tampa, in Florida.Parlando con il Washington Post Alva Johnson, che ha avviato un'azione legale contro il tycoon, racconta comeabbia afferrato la sua mano e abbia tentato con forza disulle labbra. Con prontezza di riflessi lei sarebbe riuscita a girare la testa e il bacio sarebbe finito su di un lato della bocca.La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, respinge con forza le accuse di Alva Johnson, l'ex membro dello staff della campagna diche accusa il presidente di averla baciatail suo. "Questo episodio non è mai accaduto ed è chiaramente smentito dai racconti di diversi e altamente credibili testimoni oculari", ha affermato in una nota ...