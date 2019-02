Elezioni Sardegna | il peso del crollo M5S incombe su Salvini

Elezioni Sardegna - diretta spoglio (103 sezioni su 1840) : Solinas al 48% - Zedda al 33 - 1% : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tonfo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi delle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto al risultato ottenuto nell'isola alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si ...

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tondo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi sulle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si affretta a precisare il vicepremier ...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - perché lo scrutinio procede così lentamente : Le operazioni di scrutinio per le Elezioni regionali in Sardegna procedono al rilento: a più di cinque ore dall'inizio dello spoglio sono stati comunicati i dati relativi solamente a meno di cento sezioni su 1.840. I motivi sono due: le modalità di comunicazione dei risultati e anche le modalità dello spoglio.Continua a leggere

Elezioni Sardegna - diretta spoglio : 72 sezioni su 1840 - Solinas al 47 - 5% - Zedda al 34 - 8% : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Elezioni Sardegna - Conte : no ripercussioni su governo : 'Non dobbiamo enfatizzare il ruolo di Elezioni regionali: sono importanti per la e offriranno degli spunti agli eletti ma sicuramente non ritengo che dagli esiti possano derivare conseguenze sul ...

Elezioni Sardegna - ribolle la base del M5s : "Siamo stati messi da parte" : Dopo il brutto risultato alle regionali "serve una riflessione profonda, che porti a decisioni importanti: è necessario, in...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - i primi risultati ufficiali : Sul sito predisposto dalla Regione Sardegna sono stati pubblicati i primi dati relativi allo scrutinio delle Elezioni con cui i cittadini sardi hanno scelto il nuovo presidente di Regione. Finora sono stati comunicati i dati relativi allo spoglio in pochissime sezioni, sulle 1.840 totali. Ma, per ora, sembra essere in parte confermato quanto previsto dagli exit poll.Continua a leggere

I primi risultati delle Elezioni in Sardegna : Lo spoglio è ancora molto indietro, ma il centrodestra sembra in vantaggio, col centrosinistra in recupero rispetto alle politiche e il M5S molto indietro

Elezioni Sardegna 2019 - risultati in diretta : Solinas avanti e Zedda insegue - crollo M5s : Per i risultati definitivi bisogna aspettare ancora qualche ora, lo spoglio delle schede è iniziato alle 7 ma procede a rilento. Secondo gli exit poll delle Elezioni regionali in Sardegna il risultato non era scontato: oggi Solinas (centrodestra) è in vantaggio secondo i dati reali da alcune decine di sezioni, quindi per ora non del tutto significativi. Zedda (centrosinistra) insegue, fuori dai giochi Desogus (Movimento 5 stelle). A livello di ...

Elezioni Sardegna - spoglio in corso : testa a testa tra Christian Solinas e Massimo Zedda : ORE 11.00 - Lo scrutinio prosegue a rilento, con soltanto 6 sezioni scrutinate su 1840 e questi primissimi risultati danno in vantaggio il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda, col 42,91% dei voti, seguito dal candidato del centrodestra Christian Solinas col 38,19% delle preferenze. Tutto può ancora succedere e se adesso Zedda è dato in vantaggio, solo due ore fa la situazione era ribaltata. Si conferma, quindi, il testa a testa tra ...