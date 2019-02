Tuffi | Coppa Tokyo 2020 | i successi di Elena Bertocchi e di Giovanni Tocci nell’ultima

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : successo per Giovanni Tocci dal metro. Batki vince dalla piattaforma : Seconda giornata di finali a Trieste per la Coppa Tokyo 2020. La gara più importante era sicuramente quella dal trampolino da un metro, con il tanto atteso duello tra Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Alla fine ha vinto il calabrese con il buon punteggio di 410.95, che ha preceduto nell’ordine Andrea Chiarabini (370.20) e Francesco Porco (369.30), rispettivamente secondo e terzo. Un errore nel triplo e mezzo avanti, invece, ha costretto ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : Bertocchi batte Pellacani dal trampolino - Giovannini si impone dalla piattaforma : Prima giornata di gare a Trieste per la Coppa Tokyo 2020, prima gara di selezionale nazionale per gli Europei e Mondiali 2019. C’era sicuramente grande attesa per gara femminile dal trampolino dai tre metri, dove a trionfare è stata Elena Bertocchi. Grandissima prestazione da parte della milanese, che ha superato quota 300 punti (307.95) grazie ad una serie di tutti molto solida. Al secondo posto si è classificata Chiara Pellacani, che ha ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : Trieste accoglie i big azzurri. Grande attesa per la prima prova di selezione nazionale : Domani a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Si tratta della prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Grande attesa per questa manifestazione, perchè saranno presenti tutti i migliori tuffatori italiani. La Coppa Tokyo 2020 rappresenta un primo passo, ma subito molto importante per la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : a Trieste la prima prova di selezione nazionale. Presenti tanti big azzurri : Nel fine settimana (22-24 Febbraio) a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Questa è la prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Ci saranno dunque tutti i migliori tuffatori italiani, che vogliono subito fare un passo decisivo verso la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo femminile spiccano ovviamente i nomi di Elena ...