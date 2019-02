Sparò al ladro ma non fu Legittima difesa - la visita di Salvini : "Pronto a chiedere la grazia" : Lo scorso 16 febbraio la Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e mezzo per l'imprenditore piacentino Angelo Peveri...

Legittima difesa - Salvini in carcere dall’imprenditore che sparò al ladro : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio a Termini Imerese, per comunicare, come aveva promesso, la proroga della cassa integrazione a 600 lavoratori della Blutec (l’azienda che ha rilevato lo stabilimento ex Fiat) rimasti scoperti dallo scorso 31 dicembre. Il ministro dell’Interno entra nel carcere di Novate a Piacenza per incontrare Angelo Peveri, l’...