La rottura Icardi-Inter? Ecco quello che non torna | la bomba di Luciano Moggi

Icardi-Inter - è rottura/ Ira dei tifosi sul web per aver disertato Vienna - ma... : Mauro Icardi non prenderà parte a Rapid Vienna-Inter dopo la bagarre di ieri: tifosi infuriati sui social, ma l'argentino fa fisioterapia

rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è... velenoso : ancora un attacco a Wanda Nara : ... ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l'annuncio dell'Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna ' Cronaca di una morte annunciata. ...

rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è… velenoso : ancora un attacco a Wanda Nara : Ivanna Icardi ci va giù pesante: ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l’annuncio dell’Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All’Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, ...

Polveriera Inter - Icardi non è più capitano : adesso la rottura è inevitabile : Clamoroso in casa Inter, Icardi non è più il capitano della squadra. “Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic”. Con questo clamoroso Tweet l’Inter ha comunicato la decisione di togliere la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi, adesso il ruolo è stato affidato al portiere Handanovic. Una dura presa di posizione da parte del club nerazzurro che porta ad una rottura che sembra ormai inevitabile. ...

Icardi-Inter - si rischia la rottura : il duro attacco del calciatore argentino : Altra partita da dimenticare per l’Inter di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono andati incontro ad una debacle sorprendente davanti al pubblico amico contro il Bologna, la stagione può diventare un incubo con il serio rischio di essere risucchiato fuori dalla zona Champions League. L’Inter manca di continuità, alcune buone partite poi prestazioni da dimenticare e contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico ...