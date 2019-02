' Faccetta nera' su pista di pattinaggio

' Faccetta nera' a Limone Piemonte - il sindaco : 'Sono amareggiato per il gesto di un irresponsabile' : Le scuse del sindaco "Non abbiamo estremismi né di destra né di sinistra - ha assicurato il sindaco di Limone . - Non c'è nemmeno una sede di partito. Siamo montanari, viviamo sul turismo e facciamo di ...

'Faccetta nera' sulla pista di pattinaggio su ghiaccio - scatta la rivolta in Rete : 'E' inaccettabile' : Lo sdegno corre online Diversi i commenti di sdegno che si trovano in Rete, dopo le denunce via Facebook. Alcuni turisti in possesso dei video hanno anche scritto sulle pagine ufficiali del ...