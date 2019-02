No | non è stato dimostrato che la Sindone è autentica | anche se alcuni scienziati hanno

Bimbo nero umiliato a Foligno - il padre accusa : «È stato razzismo - non un esperimento» : Si trattava solo di «una sperimentazione didattica che puntualmente ho annunciato ai ragazzi»: è quanto ha detto il maestro che in una scuola elementare della zona di Foligno, in...

No - non hanno arrestato due dirigenti della Thyssen per il rogo di Torino : Notizia aggiornata alle 14,50 con la precisazione che i due dirigenti non sono stati arrestati La notizia che due dirigenti della Thyssen erano stati arrestati in Germania per il rogo del 2007 aveva fatto levare inni alla giustizia che, lento pede, era arrivata anche per le sette vittime della notte tra il 5 e il 6 dicembre nello stabilimento di Torino. La notizia era stata diffusa dall'agenzia tedesca Onvista secondo ...

Messina : nonostante il divieto di avvicinamento picchia selvaggiamente la compagna - arrestato : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - Con l'accusa di continui maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, nonostante i divieti di avvicinamento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato un cittadino marocchino 34 enne, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in c

"non è stato un esperimento sociale". I genitori del piccolo discriminato a Foligno contro il maestro : I microfoni di 'Stasera Italia', in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro, hanno raggiunto i genitori del bambino di colore che, in una scuola di Foligno, è stato messo in punizione dal maestro perché "troppo brutto per essere guardato".Il padre del bambino, riporta un comunicato di Mediaset, ha risposto così all'insegnante che, dopo la vicenda, si è giustificato dicendo che si trattava di un "esperimento ...

Empire - arrestato Jussie Smollett : l'aggressione subita non sarebbe stata vera : Un caso che ha dell'incredibile, che potrebbe concludersi con la vittima che diventa colpevole e rischia di finire dietro le sbarre. A fine gennaio vi avevamo riportato la notizia dell'aggressione ai danni di Jussie Smollett, l'interprete di Jamal in Empire. L'attore aveva accusato due uomini di averlo aggredito, picchiando ed insultandolo con commenti omofobi e razzisti, fino a stringergli una corda intorno al collo.Immediate le ...

«Sull'eutanasia il presidente Fico è stato scorretto - ma i cattolici non dicano sempre no e abbiano più coraggio» : L'intelligenza politica non sta nel dire no, perché fare così implica soltanto lavarsi le mani'. Secondo D'Agostino un buon punto di partenza è la legge approvata nel dicembre 2017 sul biotestamento ...

Overkill's The Walking Dead per console non è stato cancellato : AGGIORNAMENTO:Da IGN arriva un aggiornamento sulla situazione di Overkill's The Walking Dead per console. Nonostante i resoconti che suggeriscono che la versione per console del titolo sia stata cancellata, uno dei publisher del gioco ha dichiarato che è stato semplicemente rinviato.505 Games ha detto su Twitter: "volevamo solo chiarire la posizione su console di Overkill's The Walking Dead e confermare che il gioco non è stato cancellato, ma ...

Diciotti - Grasso : "Sono per lo stato di diritto - non di Polizia" : La riunione conclusiva della Giunta per le immunità. Atteso il voto finale dopo le tante polemiche sulla scelta del Movimento 5 Stelle di consultare gli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Fonte: ...

Emilano Sala - il cugino : "È stato ucciso - cosa non torna sulla sua morte" : Non solo le insinuazioni della fidanzata. Ora, della morte di Emiliano Sala - il calciatore 28enne disperso lo scorso 21 gennaio e ritrovato nella manica - ne parla anche il cugino. Lo ha fatto in occasione dei funerali che si sono svolti a Progreso, in Argentina, dove Matias Gatti ha parlato alla s

Salvini dalla Sardegna a Bari : 'Contestatori non vi temo' : Sull'aereo low cost che da Alghero porta Matteo Salvini a Bari , con scalo a Roma, , il leader leghista guarda il telefonino e poi avverte i suoi collaboratori: 'Leggo sul web che a Bari ci aspettano ...

Rapiscono il figlio dalla comunità perché non riconoscono lo Stato : arrestati : Un uomo e una donna di Torino sono stati condannati a cinque anni e due mesi di carcere. Aderendo a un movimento complottista chiamato Popolo Unico, hanno rapito uno dei loro figli affidato a una comunità.Continua a leggere