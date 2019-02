Volando verso est | da Amman a Kiev passando per Osaka e Tel aviv | la Top 20 delle mete

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Gli italiani volano a est. A rilevarlo in anteprima è Skyscanner.it, il motore di ricerca di viaggi nel mondo, che ogni anno seleziona 20 destinazioni emergenti da parte dei viaggiatori italiani attralo studio annuale Travel trends. E fra molte "new entry" econsolidate, l'analisi di Skyscanner per il 2019 fa emergere un trend su tutti: i viaggiatori italiani guardano (e volano) ad Oriente.Sono infatti sono ben 14 le destinazioni a est della nostra penisola e molte di queste prevedono voli a lungo raggio. Il podio, in particolare, è conquistato dall'area medio-orientale: nell'ordine, Sharm el Sheikh, Istanbul e. Faro, in Portogallo, prima destinazione continentale europea che compare nello studio Skyscanner, è al 4° posto, un bel traguardo per la città portoghese considerando che l'Europa occidentale non sembra essere luogo di tendenza ...