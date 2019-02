Tria | Le regole Ue vanno riviste | | non consentono interventi

Tria : rivedere regole Ue - così non consentono interventi anti crisi. Draghi : Ue non toglie sovranità : L'Europa deve puntare a qualcosa di più grande dei tecnicismi. così il ministro dell'Economia Tria, che sottolinea come sia necessario rivedere le regole scritte oltre dieci anni fa, regole 'che non consentono oggi interventi anti-crisi'. Difende il sietema Europa Mario Draghi: ...

Fiscal compact - Tria : 'Regole Ue da rivedere - non consentono interventi anti-crisi' : Così si è espresso il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Tor...

Ministro Tria : Fiscal Compact non funziona. Rivedere regole UE per arginare crisi : Lo ha detto il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria , intervenuto a Roma nella giornata di oggi, 22 febbraio, all'apertura dell'anno accademico dell'Università di Tor Vergata . Il ...

Tria : regole Ue non aiutano se in crisi : Lo ha detto il ministro dell'Economia Tria, all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Tor Vergata. Sono regole che vanno riviste,aggiunge, perché "non consentono di tenere conto della ...

Tria : regole Ue non aiutano se in crisi : Lo ha detto il ministro dell'Economia Tria, all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Tor Vergata. Sono regole che vanno riviste,aggiunge, perché "non consentono di tenere conto della ...

Tria : regole Ue non aiutano se in crisi : 17.40 Le regole europee "approvate in fretta quasi un decennio fa possono funzionare durante periodi di crescita, ma non rispondono all'esigenza di far fronte al veloce rallentamento" in corso. Lo ha detto il ministro dell'Economia Tria, all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Tor Vergata. Sono regole che vanno riviste,aggiunge, perché "non consentono di tenere conto della mutevolezza delle condizioni economiche, e impedisocno ...

Ue - Tria sul Fiscal compact : “Rivedere regole - non consentono interventi anti-crisi. Crescita? Rallentamento per tutti” : Le regole europee vanno riviste perché furono “approvate in fretta” ma “non rispondono all’esigenza di far fronte al veloce Rallentamento” in corso. Un Rallentamento che “per l’Italia significa recessione” ma che coinvolge “tutte le grandi economie”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, all’inaugurazione dell’anno accademico all’università Tor Vergata, propone una revisione del Fiscal ...

Tria : "Le regole Ue vanno riviste : <br> non consentono interventi anti-crisi" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi è stato a Tor Vergata per l'inaugurazione dell'anno accademico e ha parlato anche delle norme europee che, secondo lui, sono state "approvate in fretta" ormai "quasi un decennio fa" e possono funzionare nei periodi di crescita, ma non in quelli di crisi, perché "non rispondono all'esigenza di far fronte al veloce rallentamento" che è attualmente in corso in tutta l'Eurozona.Secondo Tria, dunque, le ...

Tria - le regole Ue non consentono interventi anti-crisi : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'inaugurazione dell'anno accademico all'università Tor Vergata, suggerendo che le regole vanno riviste perché "non consentono di tenere conto della ...

Tria : "Rivedere regole Ue" : Rivedere regole che funzionano in una situazione di crescita e che, invece, non rispondono alle situazioni di rallentamento dell'economia. E' il messaggio che giunge dal ministro dell'Economia. Giovanni Tria , nel suo intervento all'università di Tor vergsta. "L'Italia si è espressa favorevolmente al Fiscal compact quando tutto sembrava sgretolarsi con la crisi. Ma quelle sono ...

Il ministro Tria difende Francoforte e le regole Ue : "Riduciamo i crediti deteriorati secondo gli impegni" : Da Mosca minimizza sugli scontri nel governo e nega di aver chiesto alla Russia sostegno sui titoli pubblici

Tria : 'Italia in stagnazione. Ridurremo debito - ma regole europee devono cambiare' : 'L'Italia non è in recessione, ma in una fase di stagnazione' la sintesi del ministro dell'Economia. Il ministro ha ammesso divergenze all'interno della maggioranza durante la stesura delle misure della legge di stabilità. Critiche al fiscal compact -

Carige - Tria : 'Decreto analogo al 2016 perché le regole Ue non sono cambiate' : 'È stato fatto notare che il decreto per Carige è analogo all'intervento del 2016: è così infatti poiché non è cambiata la cornice normativa...

Carige - Tria : “Nazionalizzazione sarebbe temporanea. Decreto analogo a quello del 2016 - regole Ue non sono cambiate” : Una eventuale ricapitalizzazione precauzionale di Carige sarebbe “un’operazione temporanea” in quanto la partecipazione dello Stato “dovrà essere dismessa quando terminerà il periodo concesso per la ristrutturazione. Una nazionalizzazione sarebbe quindi a termine“. A spiegarlo Giovanni Tria, ministro dell’Economia, rispondendo al Question time sul dl per il salvataggio della banca, rivendicando come ...