Pescatori dispersi a Salve Salento | continuano ricerche volontarie con barche a remi

Pescatori dispersi nel Salento : ritrovati gli effetti personali : Gli uomini impegnati nelle ricerche dei due Pescatori precipitati in mare dalla barca al largo della spiaggia di Pescoluse (Lecce), hanno rinvenuto alcuni effetti personali che potrebbero appartenere ad uno dei dispersi di cui, però, non vi è ancora traccia. Non è ancora chiaro se il punto del rinvenimento possa fornire indicazioni utili al ritrovamento dei due. Le ricerche di Fabrizio Piro, capobarca, 53enne di Gallipoli, e Damiano Tricarico, ...

Pescatori dispersi al largo delle coste salentine : ricerche ancora senza esito : Proseguono per il terzo giorno consecutivo le ricerche dei due Pescatori dispersi nelle acque al largo di Pescoluse, la marina del Comune di Salve (LE): impegnati uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera in una vasta area di mare tra le località di Posto Vecchio e Pescoluse. All’alba del 5 febbraio scorso l’imbarcazione su cui si trovavano 3 Pescatori di Gallipoli si è rovesciata, forse a causa di un’onda: ...

Pescatori dispersi nel Salento : il maltempo complica le ricerche : Continuano senza sosta nel Capo di Leuca le ricerche di Fabrizio Piro e Damiano Tricarico, i due Pescatori salentini dispersi da ieri dopo che la barca sulla quale si trovavano si e’ ribaltata per un’onda anomala. Ad operare in un’aerea di 10 miglia tra Pescoluse e Torre Vado ci sono i mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza mentre sono ripresi i sorvoli aerei interrotti durante la notte con ...

Pescatori dispersi al largo delle coste salentine : riprese le ricerche : All’alba di stamattina sono riprese le ricerche dei due Pescatori caduti in mare al largo delle coste salentine di Pescoluse, la marina del comune di Salve. La barca su cui si trovavano si è rovesciata a causa del mare agitato: un superstite ha raccontato di avere visto il padre e il loro amico scomparire tra le onde mentre cercavano, come lui, di mettersi in salvo a nuoto. I tre sono tutti di Gallipoli ed erano impegnati in una battutati ...