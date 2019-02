Inter | Brozovic colpisce ancora | sfottò social per Soares

Probabili formazioni Inter-Rapid Vienna - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi. Tornano Skriniar e Brozovic : Questa sera alle ore 21.00 a San Siro l’Inter affronterà il Rapid Vienna nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri hanno vinto 1-0 la gara d’andata grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez nel finale del primo tempo. Forte di questo risultato l’Inter potrà gestire la partita e contenere gli austriaci per riuscire ad ottenere il pass per gli ottavi. Scopiamo quindi quali sono le Probabili formazioni del ...

Inter : col Rapid possono riposare de Vrij e Brozovic - Candreva in pole : Indiscrezioni di formazione in arrivo da Sky Sport per la sfida di domani tra Inter e Rapid Vienna. possono riposare de Vrij e Brozovic , con Miranda o Ranocchia al fianco di Skriniar e Vecino-Borja Valero a centrocampo. In attacco, invece, ...

Inter - Brozovic e Skriniar : i nuovi simboli del dopo Icardi : L'Inter priva, fino a data da definire , di Mauro Icardi non ha perso solo il suo bomber, ma anche il suo leader, il suo simbolo. Era la squadra di Maurito, ora ha bisogno di nuove facce da copertina. ...

I like di Brozovic svelano il malessere in casa Inter : il croato contro Icardi? : Brozovic è d’accordo con la decisione dell’Inter di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi dopo la querelle rinnovo In casa Inter il caso Icardi sta facendo molto discutere. Il club ha deciso di togliere la fascia di capitano all’attaccante, reo d’aver tirato troppo la corda in chiave rinnovo. Lo stesso Icardi ha dunque deciso di rifiutare la convocazione per la gara di Europa League creando una rottura ...

Bufera Icardi - la sorella contro Wanda Nara. Brozovic - 'like' alla scelta dell'Inter : MILANO - ' Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, perché continui a permettere questo?' . Ivana Icardi , sorella dell'attaccante argentino, commenta così su Twitter la decisione dell' Inter di ...

Icardi non è più capitano dell'Inter. Quel like di Brozovic e il post della sorella : Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l 'Inter a togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi , al centro di una lunga e faticosa trattativa per il rinnovo in nerazzurro. Ma si fa strada anche ...

Icardi-Inter - è rottura. Like di Brozovic al post nerazzurro : ICARDI INTER, scossa nerazzurra – La notizia della fascia da capitano sfilata dal braccio di Icardi ha scosso il mondo nerazzurro. Nella tarda mattinata di oggi un tweet tanto sintetico quanto mediaticamente (ma non solo) potente ha sganciato la bomba in casa Inter. La società, in accordo con Spalletti, ha nominato nuovo capitano della squadra […] L'articolo Icardi-Inter, è rottura. Like di Brozovic al post nerazzurro proviene da ...

Nuovo caso all’Inter - Corona attacca Brozovic : dura reazione di Nainggolan : Sono ore caldissime in casa Inter, la squadra non sta attraversando un buon momento ed adesso rischia di essere risucchiato fuori dalla zona Champions League, fondamentale la gara di campionato contro il Parma. Nel frattempo la dirigenza deve fare i conti con qualche caso di troppo, l’ultimo riguarda il centrocampista Brozovic. Il croato era stato accusato da Fabrizio Corona di essere andato a divertirsi in un locale milanese dopo la ...

Inter - Nainggolan va all'attacco di Corona per difendere Brozovic : TORINO - Battibecco social tra Radja Nainggolan e Fabrizio Corona . Il tema del contendere è Brozovic che è stato immortalato in un locale dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna. Il ...

Inter-Lazio 3-4 ai calci di rigore - le pagelle : Brozovic e Skriniar i migliori : Si è appena concluso l'ultimo quarto di finale tra Lazio ed Inter, che ha visto prevalere ai calci di rigore i biancocelesti per 4-3, con il match terminato 1-1 ai tempi supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto di Nainggolan e Lautaro Martinez. I due gol erano stati messi a segno ai tempi supplementari da Immobile al 108' e Icardi al 122' su calcio di rigore. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Milan in semifinale. Sfuma il primo ...

Torino-Inter - la luce davanti la accendono Brozovic e Falque : Le fonti della manovra offensiva di Torino e Inter sono Iago Falque e Marcelo Brozovic: ruoli diversi, momenti di forma diversi, simile impatto sui motori delle rispettive macchine. Sono quelli che possono girare la chiavetta e mettere in moto.Il regista BrozovicL’importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà conclamata, di quelle che non hanno più bisogno di dimostrazioni. Va così dal marzo scorso, da quando il tecnico lo ...

Torino-Inter : la manovra difensiva del match di Torino Brozovic e Iago : Le fonti della manovra offensiva di Torino e Inter sono Iago Falque e Marcelo Brozovic: ruoli diversi, momenti di forma diversi, simile impatto sui motori delle rispettive macchine. Sono quelli che possono girare la chiavetta e mettere in moto.Il regista BrozovicL’importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà conclamata, di quelle che non hanno più bisogno di dimostrazioni. Va così dal marzo scorso, da quando il tecnico lo ...

Inter - Spalletti non può fare a meno di Brozovic : ecco i dati clamorosi : La Gazzetta dello Sport parla di Marcelo Brozovic e spiega quanto il centrocampista croato sia importante per le trame di gioco di Luciano Spalletti. 'L'importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà ...

Inter - Brozovic : che lezione da Sensi : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come il Sassuolo sia stato superiore all'Inter in tutti i reparti del campo,soprattutto in mediana, dove Sensi ha messo in mostra tutte le proprie qualità. 'Sarà che con l'Inter il ...