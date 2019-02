Poker Inter al Rapid Vienna

raisport.rai

: Fatta eccezione del playoff con lo Stjarnan del 2014 l'#Inter non realizzava 4 gol in Europa dallo sfortunato ritor… - Formigoal : Fatta eccezione del playoff con lo Stjarnan del 2014 l'#Inter non realizzava 4 gol in Europa dallo sfortunato ritor… - INTEER999 : RT @Gazzetta_it: #InterRapid #Europa League Il #RapidVienna si scioglie subito. Per l’#Inter poker e ottavi -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Dopo la vittoria per 1-0 nel match di andata, l'non fallisce l'appuntamento a San Siro e batte 4-0 ilconquistando la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, come non ...