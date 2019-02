Imballaggi sostenibili | Smurfit premia l' idea migliore

“Ecosostenibilità è sviluppo”. Perché Imballaggi e filiera green convengono alle aziende : "L'abito non fa il monaco", insegna la saggezza popolare. Eppure, contraddicendo il proverbio, tutti siamo consapevoli di quanto la prima impressione conti davvero. Anche in senso lato, per quanto riguarda i prodotti commerciali: questi, di solito, si presentano in una confezione, altrimenti detta packaging o imballaggio, che ne garantisce prestazioni e funzionalità (integrità, sicurezza, igiene del prodotto, ecc.). Si tratta ...