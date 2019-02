Nel movimento degli occhi la spia dell' apprendimento

Nel movimento degli occhi la base dell'apprendimento : ROVERETO . In un piccolo, involontario, movimento degli occhi c'è la chiave per decodificare se una persona abbia appreso, senza bisogno che lo esprima. Lo dice uno studio del Cimec di Rovereto , ...

'Stasera Italia' : M5s Nel caos - dalle piazze gremite alle durissime contestazioni : 'Il Movimento è morto' : Dal Piemonte fino alla Puglia passando per Roma . Il Movimento Cinque Stelle sta perdendo consensi un po' ovunque nella penisola. Il caso Diciotti , con il relativo salvataggio di Salvini , non è ...

Il movimento mette al sicuro Salvini - ma si divide in due. Rousseau Nel mirino : La base grillina assolve Salvini e sostiene l’alleanza con la Lega. Contro l’autorizzazione a procedere votano 30 mila e 948 iscritti (59,05%). Oggi la decisione della giunta per le Immunità del Senato

Domani il voto online di M5S sulla Diciotti. Polemiche Nel Movimento : Nel quesito, che deciderà la posizione da tenere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, si chiede se il ritardo nello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei ...

Luigi Di Maio - Movimento 5 Stelle : 'Sarà un'agonia lenta e faticosa - ma alla fine spariranno Nel nulla' : 'Giuseppe Di Vittorio - scrive - è forse stato il miglior sindacalista italiano e una figura mitica del mondo del lavoro, e aveva imparato a leggere e e scrivere da solo'. Perchè quel che conta - ...

Le voci Nel movimento 5 stelle all'indomani della sconfitta in Abruzzo : Un alleato di governo 'scomodo' viene definito da qualche pentastellato perché 'fa la vecchia politica e di questo passo rischiamo di sparire'. E il timore cresce, così si ragiona dentro M5s, in ...

Colletti (M5s) sul voto in Abruzzo : "Meno verticismo Nel movimento - non siamo pigiabottoni" : Bisogna essere "meno verticistici" perché "non possiamo essere dei pigiabottoni di scelte prese in altri luoghi". E inoltre, "tornare ad essere, anche al nostro interno, meritocratici, senza figli e figliastri in base a simpatie personali". È duro il deputato M5s Andrea Colletti che su Facebook analizza il risultato elettorale deludente ottenuto dai 5 stelle in Abruzzo e sprona il Movimento a tornare ai valori delle sue origini. "Gli elettori ...

Gli eccessi del Movimento 5 stelle e quelli di Macron Nello scontro tra Roma e Parigi : Evocare il confronto con i rapporti italo-francesi alla vigilia della Seconda Guerra mondiale mi sembra davvero eccessivo. Ma è altrettanto certo che la situazione che si è creata tra Roma e Parigi non si può ridurre a qualcosa che semplicemente somigli alla testata di Zidane e Materazzi (dopo le frasette irriverenti di quest'ultimo su qualche parente femminile del grande Zizou).I francesi ci mettono impegno nel rendersi ...

Svolta Nel M5S - sarà candidabile anche chi in passato ha corso contro il Movimento : Arriva una deroga alla norma dello statuto M5s che vieta le candidature alle elezioni di chi ha in precedenza corso ad elezioni con partiti concorrenti al Movimento. La deroga varrà tuttavia '...

Migranti : Forello (M5S) a ToniNelli - 'Ti devi vergognare - hai cambiato pelle al movimento' : Palermo, 28 gen. (AdnKronos) - "Hai, avete cambiato la pelle al Movimento; hai, avete rinnegato i principi di umanità e solidarietà che erano parte costitutiva dei 5 stelle". Così il consigliere comunale del M5S di Palermo Ugo Forello in risposto al post del ministro Danilo Toninelli dedicato alla S

Europee - Calenda : “Non credo alle ammucchiate. Nel movimento no a Leu e Fi - o a chi cerca alleanze con Lega e M5s” : “Non è un’ammucchiata”. Pochi giorni dopo il lancio della lista unica per le Europee che dovrebbe unire “forze progressiste e di centrosinistra”, l’ex ministro del governo Gentiloni Carlo Calenda ha respinto le accuse di chi dice che sarà solo un modo per riunire tutti gli ex alleati senza utilizzare il simbolo del Partito democratico. E non solo: nelle ultime ore ha fatto discutere l’interessamento ...

TAV - ToniNelli apre alla Lega. Ma Fico ribatte : 'Per il Movimento il 'no' è fondativo' : La Torino-Lione resta al centro del dibattito politico. 'Se l'analisi costi-benefici sarà negativa ne parleremo all'interno del governo', assicura il ministro Toninelli. Ma il presidente pentastellato ...